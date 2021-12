​Dla południowo-zachodnich powiatów województwa dolnośląskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem. W nocy temperatura może spaść tam nawet do -15 stopni Celsjusza.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 21 w sobotę do godz. 9 w niedzielę i obejmie powiaty:

Jelenia Góra,

kamiennogórski,

karkonoski,

kłodzki,

lubański,

lwówecki,

wałbrzyski,

Wałbrzych.

IMGW prognozuje, że miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu, temperatura minimalna w nocy spadnie do ok. -15 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie natomiast od -8 do -5 st. Celsjusza.

Będzie wiał wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 km/h.