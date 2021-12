Nowy Rok przywita nas deszczową, ale ciepłą aurą. Przez cały weekend temperatura na południu i zachodzie Polski sięgnie nawet 12 stopni Celsjusza! Sobota w większości kraju będzie pochmurna z przelotnymi opadami. W niedzielę miejscami mogą wystąpić marznące opady powodujące gołoledź.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Pozostaniemy w cieplejszej masie powietrza polarnego morskiego, jedynie nad wschód kraju przejściowo napłynie nieco chłodniejsze powietrze z północy.



Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie szybko rosło.



W sobotę w całym kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, głównie na południu. Na północnym wschodzie możliwy będzie deszcz ze śniegiem, a wysoko w Karpatach śnieg. Na Pogórzu Karpackim prognozowana suma opadów może wynieść do 10 mm, w Tatrach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie na Podhalu i północnym wschodzie 5 stopni Celsjusza, w centrum około 8 do 10-12 stopni na południu i zachodzie. Wiać będzie umiarkowany wiatr, który okresami będzie dość silny i porywisty, na północnym wschodzie osiągnie porywy do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h. Dodatkowo w Tatrach wiatr powodował będzie zawieje śnieżne.

Pochmurna i deszczowa noc

W nocy zachmurzenie będzie duże, miejscami możliwe większe przejaśnienia, a na południowym zachodzie również rozpogodzenia. Miejscami, głównie na północy, wschodzie i południowym wschodzie prognozowane są opady deszczu, a na północnym wschodzie oraz w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Na północy oraz w dolinach karpackich lokalnie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie na północnym wschodzie i częściowo na północy od -4 do -1 stopnia Celsjusza, na pozostałym obszarze od 0 na wschodzie i w centrum do 6 stopni na zachodzie.

Wiać będzie słaby wiatr, tylko nad morzem będzie umiarkowany, z kierunków zachodnich, jedynie na zachodzie i nad morzem - południowy.

W niedzielę możliwe marznące opady

W niedzielę w ciągu dnia na południu zachmurzenie będzie umiarkowane, a na pozostałym obszarze duże oraz całkowite. W północnej połowie kraju prognozowane są opady deszczu, a na północnym wschodzie miejscami możliwe są opady marznące powodujące gołoledź. We wschodniej części wybrzeża prognozowana suma opadów wyniesie około 10 mm.

Temperatura maksymalna od 4-5 stopni na wschodzie, około 8 w centrum do 11-12 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni, tylko nad północnym zachodzie - zachodni. W Tatrach porywy wiatru osiągną do 75 km/h, a w Sudetach do 80 km/h.