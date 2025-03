Jak informuje IMGW, przed nami kilka dni z nieprzyjemnymi warunkami atmosferycznymi. Od czwartku do weekendu możemy spodziewać się załamania pogody, które przyniesie ze sobą intensywne opady deszczu, a miejscami nawet śniegu.

(Zdjęcia ilustracyjne) / Shutterstock

Od czwartku pogoda zacznie się psuć. W całym kraju będzie pochmurnie, a najwięcej opadów spodziewanych jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie mogą one osiągnąć nawet 30 mm. Temperatura również zacznie spadać, szczególnie w północno-zachodniej części Polski, gdzie termometry pokażą zaledwie 3-4 st. C. Na południu będzie nieco cieplej, do 15 st. C.