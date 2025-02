Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem w 12 województwach. Dodatkowo w niedzielny wieczór i poniedziałek lokalnie wystąpią mgły ograniczające widzialność do około 300 m - przekazała synoptyk Grażyna Dąbrowska.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Alerty obowiązują w woj. lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim oraz w części woj. lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Jak podaje Instytut, temperatura minimalna w nocy wyniesie od minus 15 st. C do minus 13 st. C, lokalnie nawet minus 17 st. C. Na południu i na północnym wschodzie wystąpią również słabe opady śniegu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska szacuje się na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 22 w niedzielę do poniedziałku do godz. 9. Natomiast w zachodniej części Polski alerty mogą potrwać nawet do środy.

Zdaniem synoptyk lokalnie mogą utworzyć się mgły ograniczające widzialność do około 300 m.

W poniedziałek na południu i w centrum kraju będzie słonecznie, więcej chmur pojawi się na północy. Na krańcach północno - wschodnich i w rejonie Zatoki Gdańskiej wystąpią słabe i przelotne opady śniegu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do minus 2 st. C na wschodzie, minus 1 st. C w centrum i do 1 st. C nad morzem.