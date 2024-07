Wakacje to czas, kiedy do krakowskiego schroniska trafia wiele bezdomnych psów i kotów. Kilka dni temu ruszyła zbiórka karmy, podkładów i koców. Do 9 sierpnia dary będzie można przynieść do placówek kultury.

O kłopotach schroniska pisaliśmy kilka dni temu. Zdarza się, że w ciągu doby trafia tam od kilkunastu do kilkudziesięciu porzuconych zwierząt. Odzew na apel o pomoc był ogromny. "Mieszkańcy Krakowa mają wielkie serca. Udowadnialiśmy to już wielokrotnie" - podkreśla prezydent Krakowa Aleksander Miszalski i zachęca do wsparcia akcji. Zbiórka na rzecz bezdomnych zwierząt będzie prowadzona także w Urzędzie Miasta Krakowa oraz domach kultury i w Bibliotece Kraków. Potrzebne są przede wszystkim podkłady higieniczne oraz dobrej jakości karma dla psów i kotów. W Urzędzie Miasta Krakowa dary są zbierane w dni powszednie w dwóch lokalizacjach: na pl. Wszystkich Świętych oraz na al. Powstania Warszawskiego 10, od g. 15.00 do 18.00. Harmonogram zbiórki w jednostkach miejskich:

Centrum Kultury Podgórza siedziba główna, ul. Sokolska 13, godz. 9.00-17.00

Dwór Czeczów, ul. Ks. J. Popiełuszki 36, godz. 8.00-16.00

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, ul. Zakopiańska 62, godz. 12.00-19.00 (zbiórka do 31 lipca)

Ośrodek Ruczaj, ul. S. Rostworowskiego 13, godz. 9.00-15.00

Fort Borek, ul. Forteczna 146, godz. 8.00-20.00

Klub Płaszów, ul. Gumniska 32, godz. 8.00-15.00 (zbiórka do 31 lipca)

Klub Piaskownica, ul. Łużycka 55, godz. 8.00-15.00 (zbiórka do 31 lipca)

Klub Skotniki, ul. Batalionów Chłopskich 6, godz. 9.00-15.00 (zbiórka do 31 lipca) Biblioteka Kraków, filia nr 21, ul. Królewska 59 poniedziałek, godz. 12.00-19.00

wtorek, godz. 8.30-15.30

środa, godz. 12.00-19.00

czwartek, godz. 12.00 -15.30

piątek, godz. 12.00-19.00 Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2 portiernia, godz. 10.00-20.00 Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232 portiernia, godz. 8.00-20.00 TAURON Arena Kraków, ul. S. Lema 7 Mała Hala, godz. 8.00-18.00 (bez dni z imprezami) Zobacz również: Zbadają skład odcieków z Białych Mórz

Wisła Kraków dotkliwie ukarana przez UEFA

Kingi szukały pierścienia. Niezwykły dzień solenizantek w Kopalni Soli w Wieliczce

Kraków: Były urzędnik Jan T. skazany. Proces trwał 15 lat