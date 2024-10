W niedzielę będziemy mieć już diametralnie inną pogodę - ostrzegła Grażyna Dąbrowska. Według niej w całym kraju wystąpi zachmurzenie duże z przelotnym deszczem, niewykluczone będą również burze.

Na północnym wschodzie kraju opady chwilami będą intensywne, szczególnie na Pomorzu, Kujawach i Mazowszu oraz Mazurach - tu może spaść miejscami od 15 do 20 mm deszczu.

Temperatura w niedzielę wyniesie od 11 st. Celsjusza na Wybrzeżu i północy kraju, do 15-16 st. Celsjusza na południowym wschodzie.

Bardzo silny wiatr

Ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem oraz burzami zostało wydane dla północno-zachodniej części kraju. Dotyczy ono woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego (powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, sławieński, Koszalin, koszaliński, białogardzki, gryficki, kołobrzeski, kamieński, goleniowski, policki, Świnoujście).

Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje z kolei w przeważającej części kraju, z wyłączeniem części województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Na Wybrzeżu zachodni wiatr będzie dość silny, w porywach do 95 km/h i w strefie brzegowej do 80 km/h - poinformowała Grażyna Dąbrowska z IMGW.

W rejonach podgórskich, szczególnie Beskidu i poza wysokimi obszarami gór, porywy dochodzić będą do 100 km/h.

W samych Tatrach porywy wiatru będą dochodzić do 110 km/h.

Synoptyk IMGW powiedziała, że w niedzielę w nocy na samym Wybrzeżu wiatr będzie nadal bardzo silny, w porywach dochodzący do 95 km/h. Na pozostałym obszarze kraju porywy wyniosą do 75 km/h, a w górach do 85 km/h.

Wiatr powieje z zachodu, z upływem nocy będzie słabnąć do 70 km/h.