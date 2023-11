Synoptycy ostrzegają przed pogorszeniem pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w najbliższym czasie silny wiatr, a także opady śniegu i deszczu. Wszystko za sprawą niżu Niklas.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla całego kraju przed intensywnymi opadami deszczu, opadami marznącymi, a także silnym wiatrem.

Na południowym wschodzie Polski w nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju z kolei duże lub całkowite. Mogą wystąpić opady śniegu i deszczu ze śniegiem, które na północnym zachodzie kraju mogą przechodzić w deszcz. Na północy oraz na południowym zachodzie przejściowo będą występowały opady marznącego deszczu, które spowodują gołoledź.