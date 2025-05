Nowe ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami wydał w sobotę po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy ostrzegają - miejscami burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu, silne porywy wiatru, a lokalnie grad. Alert 1. stopnia obowiązuje do północy 1 czerwca. Gdzie jest burza? W jakich regionach niebezpiecznie będzie późnym wieczorem oraz w niedzielę?

/ ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

W sobotę po południu IMGW wydał nowe ostrzeżenia meteorologiczne 1. stopnia przed burzami, które w niektórych regionach Polski mogą być bardzo intensywne.

Sobotni wieczór na południu pod znakiem gwałtownych burz

Już teraz na południu Opolszczyzny, na Śląsku oraz w części Małopolski grzmi. "Burzom towarzyszą intensywne opady deszczu o natężeniu 5-10 mm/10 minut. Sumy godzinowe już miejscami osiągnęły około 20 mm. Porywy wiatru sięgają 50 km/h, notuje się także mały grad. Burze są prognozowane do godzin wieczornych" - podali meteorolodzy.

Nowe ostrzeżenie 1. stopnia przed burzami dla całej południowej części kraju obowiązuje do 1 czerwca do północy.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązujące do północy 1 czerwca / IMGW / Materiały prasowe

W niedzielę jeszcze więcej burz, ale też upał

W wyborczą niedzielę burz należy się spodziewać niemal w całej Polsce.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązujące w niedzielę, 1 czerwca / IMGW / Materiały prasowe

Według aktualnych prognoz temperatura maksymalna to od 21 st. C na Suwalszczyźnie, około 25 st. C w centrum, do aż 28 st. C na południu.

"Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h" - podaje IMGW.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z opadami gradu; w drugiej połowie nocy opady i burze stopniowo zanikające. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Lokalnie może wystąpić krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 m.

Noc będzie jednak względnie ciepła. Temperatura minimalna to od 11 st. C na północnym zachodzie, około 15 st. C w centrum, do 17 st. C na południu. W kotlinach sudeckich lokalnie około 10 st. C. Tam też silnie powieje.