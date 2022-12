To będzie pochmurny dzień w całym kraju. Do Polski napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Należy spodziewać się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Trudne warunki jazdy panują we wschodnich regionach - pada tam marznący deszcz i drogi są śliskie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Dziś nie możemy liczyć na słońce. Chłodnemu frontowi atmosferycznemu cały dzień będą towarzyszyć opady. Na południu głównie będzie to deszcz. Im dalej na północ, tym więcej śniegu. Na północy kraju będą to opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W rejonach podgórskich możliwe są opady śniegu - informuje Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie. Tam będzie lekki mróz, temperatura spadnie do około minus 1 st. poniżej zera. W głębi kraju temperatura bardzo wyrównana - od zera do 3 stopni. Na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim około 4 stopni - dodaje synoptyk. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, porywisty. Na podgórzu Sudetów wiatr może osiągać prędkość do 55 km/h. W rejonach podgórskich i w górach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne - informuje Małgorzata Tomczuk.

Noc nadal będzie pochmurna, choć na południu można liczyć na przejaśnienia. Na północnym wschodzie możliwe są przelotne opady śniegu, a nad morzem deszczu ze śniegiem. Temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie od -2 do -1 stopnia. W rejonach podgórskich: do -6, a nad samym morzem około zera. W dalszym ciągu wiatr silniejszy, porywisty. W rejonach, gdzie spadnie śnieg, może wywoływać zawieje i zamiecie. RMF 24