RMF24

Koniec marzeń o strefie pucharowej współgospodarzy mistrzostw świata. Maroko rozbiło Kanadę 3:0 w meczu 1/8 finału mundialu rozgrywanym w Houston i zameldowało się w najlepszej ósemce turnieju.

Mistrzowie Afryki zameldowali się w ćwierćfinale mistrzostw świata pokonując w 1/8 finału turnieju jednego z gospodarzy - Kanadę.

Tym samym Maroko wykonało ważny krok do powtórzenie wyniku sprzed czterech lat, gdy w Katarze - sprawiając niespodziankę - piłkarze z Afryki dotarli aż do półfinału turnieju. Ulegli się wówczas Francuzom 0:2. Ostatecznie mundial zakończyli na czwartym miejscu.

W pierwszej połowie gra była szarpana, sporo było też nieprzepisowych zagrań – Kanadyjczycy popełnili 15 fauli, a Maroko sześć. Ich konsekwencją było także sześć żółtych kartek, w tym cztery dla aktualnych mistrzów Afryki. Druga odsłona zaczęła się znakomicie dla „Lwów Atlasu”, którzy w 50. minucie objęli prowadzenie. Achraf Hakimi wykonywał rzut wolny z prawej strony, ale zamiast dośrodkować zagrał płasko przed pole karne do pozostawionego bez opieki Ounahiego, który technicznym uderzeniem pokonał Maxime Crepeau.

W 82. minucie Ounahi zdobył swoją drugą bramkę. Spory w tym udział miał Brahim Diaz, który po kontrze idealnie zagrał w polu karnym do kolegi. 180 sekund później rywali mógł pognębić Rahimi, jednak piłka po jego główce zatrzymała się na poprzeczce. Ostatecznie Rahimi trafił do siatki w ósmej minucie doliczonego czasu. Marokańczycy wykorzystali rozluźnienie w szeregach obrony Kanady, przeprowadzili szybką kontrę, a kolejną asystą popisał się Diaz.

W ćwierćfinale MŚ rozgrywanym w USA, Kanadzie i Meksyku, Maroko zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Francja - Paragwaj.

Kanada – Maroko 0:3 (0:0).

Bramki: Azzedine Ounahi 50, 82, Soufiane Rahimi 90+8.

Kanada: Maxime Crepeau - Alistair Johnston, Moise Bombito, Luc De Fougerolles, Richie Laryea (79. Jacob Shaffelburg) - Tajon Buchanan (87. Jayden Nelson), Niko Sigur (87. Jonathan Osorio), Stephen Eustaquio, Ali Ahmed (79. Promise David) - Jonathan David, Tani Oluwaseyi (63. Cyle Larin).

Maroko: Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Issa Diop (87. Marwane Saadane), Redouane Halhal, Noussair Mazraoui - Brahim Diaz, Ayyoub Bouaddi (63. Sofyan Amrabat), Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi (87. Samir El Mourabet), Bilal El Khannouss (63. Chemsdine Talbi) - Ismael Saibari (22. Soufiane Rahimi).

Żółte kartki: Kanada – Richie Laryea, Jonathan David, Luc De Fougerolles, Cyle Larin; Maroko - Redouane Halhal, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss. Sędzia: Michael Oliver (Anglia). Widzów: 68 777.