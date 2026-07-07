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Rzadko chodzisz do toalety? Gastrolog ostrzega przed skutkami zaparć

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 lipca (13:13)

Brak wypróżnienia przez kilka dni zdarza się wielu osobom i nie zawsze oznacza poważny problem zdrowotny. Jeśli jednak trudności z oddawaniem stolca utrzymują się przez dłuższy czas lub regularnie nawracają, mogą prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości, a nawet poważnych powikłań.

Rzadko chodzisz do toalety? Gastrolog ostrzega przed skutkami zaparć
Gastrolog opisuje skutki zaparć, których nie wolno bagatelizować /Shutterstock
  • Zaparcia definiuje się jako wypróżnienia rzadziej niż trzy razy w tygodniu, twardy stolec, silne parcie i uczucie niepełnego wypróżnienia; przewlekłe zaparcia trwają kilka tygodni lub dłużej i mogą prowadzić do poważnych powikłań, takich jak hemoroidy czy niedrożność jelit.
  • Najczęstsze przyczyny zaparć to dieta uboga w błonnik, niewystarczające nawodnienie, siedzący tryb życia, wstrzymywanie potrzeby wypróżnienia oraz choroby jelit; nagłe pojawienie się zaparć wymaga konsultacji lekarskiej i rozważenia kolonoskopii.
  • Zapobieganie zaparciom obejmuje zwiększenie spożycia błonnika, odpowiednie nawodnienie, regularną aktywność fizyczną, nieignorowanie potrzeby wypróżnienia oraz stosowanie podnóżka podczas toalety; w razie potrzeby można stosować leki przeczyszczające i skonsultować się z gastrologiem.
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O zaparciach mówi się zwykle wtedy, gdy występuje co najmniej kilka z poniższych objawów:

  • wypróżnienia rzadziej niż trzy razy w tygodniu,
  • twardy lub zbity stolec,
  • silne parcie podczas oddawania stolca,
  • uczucie niepełnego wypróżnienia,

Jeśli problem utrzymuje się przez kilka tygodni lub dłużej, można mówić o zaparciach przewlekłych.

Co dzieje się z organizmem, gdy długo nie ma wypróżnienia?

Im dłużej stolec pozostaje w jelicie grubym, tym więcej wody zostaje z niego wchłonięte. W efekcie masa kałowa staje się coraz twardsza i trudniejsza do wydalenia. Może to prowadzić do narastania dolegliwości oraz zwiększać ryzyko powikłań – przestrzega lek. Andrzej Hebzda - specjalista chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii z Centrum Medycznego SafiMed w Zabierzowie.

Efektem długotrwałych zaparć mogą być:

  • Ból brzucha i wzdęcia
  • Hemoroidy
  • Szczelina odbytu
  • Zaleganie mas kałowych
  • W skrajnych sytuachach nawet niedrożność jelit

Co najczęściej powoduje zaparcia?

Przyczyn może być wiele.

Do najczęstszych należą:

  • dieta uboga w błonnik,
  • zbyt mała ilość wypijanych płynów,
  • siedzący tryb życia,
  • wstrzymywanie potrzeby wypróżnienia,
  • Procesy chorobowe, w tym zapalenia jelit lub nowotwór

Jeśli zaparcia pojawiły się niedawno bez ewidentnej zmiany w nawykach i diecie koniecznie skonsultuj się z lekarzem i rozważ kolonoskopię! 

Jak zapobiegać zaparciom?

Aby wspierać prawidłową pracę jelit, warto:

  • spożywać więcej produktów bogatych w błonnik, takich jak warzywa, owoce, pełnoziarniste pieczywo i płatki owsiane,
  • pić odpowiednią ilość płynów,
  • regularnie podejmować aktywność fizyczną,
  • nie ignorować potrzeby wypróżnienia,
  • stosować podnóżki aby pozycja bardziej przypominała kuczną- wtedy odbytnica prostuje się i wypróżnienie jest łatwiejsze, 
  • Doraźnie można stosować lewatywy, enemy, makrogole w małych dawkach lub czopki, szczególnie jeśli pomimo stosowania powyższych rad wyróżnienia nadal są co trzy dni lub rzadziej. W skrajnych sytuacjach wskazana jest konsultacja gastrologiczna
  • można próbować wykształcić odruch defekacyjny i korzystać z toalety o określonej godzinie codziennie, po dłuższym czasie organizm może się do tego dostosować 

Istotne jest aby nie spędzać na toalecie dużo czasu. Jeśli nie uda się wypróżnić w ciągu kilku minut, wstań i zrezygnuj z forsownego parcia. Przespaceruj się i podejmij próbę później. 

Długotrwałe niewypróżnianie się może prowadzić do bólu brzucha, wzdęć, hemoroidów, szczeliny odbytu, zalegania mas kałowych, a w rzadkich przypadkach także do niedrożności jelit.

Andrzej Hebzda, gastrolog

Większości zaparć można zapobiegać dzięki odpowiedniej diecie, nawodnieniu i regularnej aktywności fizycznej. Jeżeli jednak problem utrzymuje się przez dłuższy czas lub towarzyszą mu niepokojące objawy, nie należy zwlekać z wizytą u lekarza – podkreśla gastrolog Andrzej Hebzda. 

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