Rzadko chodzisz do toalety? Gastrolog ostrzega przed skutkami zaparć

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Brak wypróżnienia przez kilka dni zdarza się wielu osobom i nie zawsze oznacza poważny problem zdrowotny. Jeśli jednak trudności z oddawaniem stolca utrzymują się przez dłuższy czas lub regularnie nawracają, mogą prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości, a nawet poważnych powikłań.

O zaparciach mówi się zwykle wtedy, gdy występuje co najmniej kilka z poniższych objawów:

wypróżnienia rzadziej niż trzy razy w tygodniu,

twardy lub zbity stolec,

silne parcie podczas oddawania stolca,

uczucie niepełnego wypróżnienia,

Jeśli problem utrzymuje się przez kilka tygodni lub dłużej, można mówić o zaparciach przewlekłych.

Co dzieje się z organizmem, gdy długo nie ma wypróżnienia?

Im dłużej stolec pozostaje w jelicie grubym, tym więcej wody zostaje z niego wchłonięte. W efekcie masa kałowa staje się coraz twardsza i trudniejsza do wydalenia. Może to prowadzić do narastania dolegliwości oraz zwiększać ryzyko powikłań – przestrzega lek. Andrzej Hebzda - specjalista chorób wewnętrznych oraz gastroenterologii z Centrum Medycznego SafiMed w Zabierzowie.

Efektem długotrwałych zaparć mogą być:

Ból brzucha i wzdęcia

Hemoroidy

Szczelina odbytu

Zaleganie mas kałowych

W skrajnych sytuachach nawet niedrożność jelit

Co najczęściej powoduje zaparcia?

Przyczyn może być wiele.

Do najczęstszych należą:

dieta uboga w błonnik,

zbyt mała ilość wypijanych płynów,

siedzący tryb życia,

wstrzymywanie potrzeby wypróżnienia,

Procesy chorobowe, w tym zapalenia jelit lub nowotwór

Jeśli zaparcia pojawiły się niedawno bez ewidentnej zmiany w nawykach i diecie koniecznie skonsultuj się z lekarzem i rozważ kolonoskopię!

Jak zapobiegać zaparciom?

Aby wspierać prawidłową pracę jelit, warto:

spożywać więcej produktów bogatych w błonnik, takich jak warzywa, owoce, pełnoziarniste pieczywo i płatki owsiane,

pić odpowiednią ilość płynów,

regularnie podejmować aktywność fizyczną,

nie ignorować potrzeby wypróżnienia,

stosować podnóżki aby pozycja bardziej przypominała kuczną- wtedy odbytnica prostuje się i wypróżnienie jest łatwiejsze,

Doraźnie można stosować lewatywy, enemy, makrogole w małych dawkach lub czopki, szczególnie jeśli pomimo stosowania powyższych rad wyróżnienia nadal są co trzy dni lub rzadziej. W skrajnych sytuacjach wskazana jest konsultacja gastrologiczna

można próbować wykształcić odruch defekacyjny i korzystać z toalety o określonej godzinie codziennie, po dłuższym czasie organizm może się do tego dostosować

Istotne jest aby nie spędzać na toalecie dużo czasu. Jeśli nie uda się wypróżnić w ciągu kilku minut, wstań i zrezygnuj z forsownego parcia. Przespaceruj się i podejmij próbę później.

Długotrwałe niewypróżnianie się może prowadzić do bólu brzucha, wzdęć, hemoroidów, szczeliny odbytu, zalegania mas kałowych, a w rzadkich przypadkach także do niedrożności jelit.



Andrzej Hebzda, gastrolog

Większości zaparć można zapobiegać dzięki odpowiedniej diecie, nawodnieniu i regularnej aktywności fizycznej. Jeżeli jednak problem utrzymuje się przez dłuższy czas lub towarzyszą mu niepokojące objawy, nie należy zwlekać z wizytą u lekarza – podkreśla gastrolog Andrzej Hebzda.