Pacjent przeżył 271 dni po przeszczepie nerki od świni. To rekord!

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Przeszczepiona od świni nerka pracowała w organizmie Tima Andrewsa przez 271 dni. To najdłuższy okres w historii - twierdzą lekarze. Mężczyzna stwierdził, że przeszczep „dał mu nadzieję” i oszczędził mu miesięcy spędzonych w szpitalu na dializach.

U Tima Andrewsa stwierdzono schyłkową niewydolność nerek, która była wynikiem cukrzycy typu 2. Spowodowało to niewydolność nerek.

Przeszczep świńskiej nerki został u niego przeprowadzony 25 stycznia 2025 roku. Miał wtedy 66 lat.

Jak wynika z opublikowanych niedawno w czasopiśmie medycznym Lancet informacji, przeszczepiona nerka świni zadziałała natychmiast.

Została pobrana od genetycznie zmodyfikowanej świni (z hodowli miniaturowych świnek z Jukatanu), by zwiększyć szansę na „przyjęcie się” w ludzkim organizmie.

Chirurdzy połączyli organ zwierzęcia z naczyniami krwionośnymi pacjenta, aby mógł filtrować krew.

Nerka funkcjonowała przez 271 dni. Po tym czasie odmówiła posłuszeństwa i została usunięcia w październiku tego roku. Następnie Tim przez 82 dni był dializowany, aż w styczniu otrzymał narząd od dawcy.

Naukowcy: Świńskie nerki mogą być wykorzystywane jako narządy tymczasowe

Zespół naukowców ze szpitala Mass General Brigham w USA twierdzi, iż narządy świni mogą być wykorzystywane jako „pomost” do czasu, aż będzie można przeszczepić ludzkie organy.

Obecnie, lekarze i naukowcy badają ksenotransplantację – czyli wykorzystywanie organów innych gatunków – ze względu na niedobór organów do przeszczepów.

Jak podaje BBC, w Stanach Zjednoczonych około 100 000 osób czeka na nerkę, podczas gdy rocznie wykonuje się tylko 25 000 przeszczepów. W Wielkiej Brytanii ponad 7000 osób znajduje się na liście oczekujących na przeszczep nerki.