Pentagon rozpoczyna akcję przenoszenia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do innych państw NATO. Ponad pięć i pół tysiąca wojskowych przyjedzie m.in. do Belgii - gdzie zostanie rozlokowane Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych oraz do Włoch, gdzie zostaną rozmieszczone myśliwce F-16. Szef Pentagonu Mark Esper zapowiedział też wzmocnienie obecności wojskowej w regionie Morza Czarnego.

