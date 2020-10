136 osób zmarło we Włoszech tej doby na Covid-19, potwierdzono 16 079 nowych zakażeń koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia. To nowy rekord przypadków od początku pandemii. Wykonano 170 tys. testów. 9 proc. testów daje wynik pozytywny.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 36 968.

Dotychczas koronawirusa wykryto u 465 tys. osób. Wyzdrowiało już prawie 260 tysięcy. W ciągu doby przybyło ich około 2300.



Szacuje się, że obecnie w całym kraju zakażonych jest co najmniej 169 tys. osób.



Liczba hospitalizowanych chorych na Covid-19 wzrosła o 637 do 9694. Na oddziały intensywnej terapii przyjęto 66 następnych osób. Jest ich tam prawie tysiąc.



W Lombardii potwierdzono ponad 4100 następnych infekcji. W Wenecji Euganejskiej zanotowanych zostało 1325 nowych zakażeń.



W regionach w związku z nasilaniem się drugiej fali pandemii tworzone są w szpitalach dodatkowe łóżka covidowe.



Premier Giuseppe Conte powiedział w Izbie Deputowanych, że sytuacja w kraju "staje się bardzo krytyczna". Zaznaczył zarazem, że stan obecny nie przypomina tego, co działo się na początku epidemii w marcu.



Zastrzegł, że gdy okaże się to konieczne, rząd wprowadzi dalsze ograniczenia.



Mamy dalej pandemię, a stały wzrost zakażeń wymaga od nas najwyższej uwagi - dodał szef rządu.