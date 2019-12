Dziś rywalizację w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile w Rosji rozpoczną biało-czerwoni. W kwalifikacjach, których początek zaplanowano na godz. 15:30, wystartuje 7 naszych reprezentantów: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Stefan Hula, Maciej Kot i Klemens Murańka.

Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

Za klimatem Niżnego Tagiłu nie przepada Kamil Stoch. Podkreśla, że gdyby od niego to zależało, to do Rosji by nie leciał. To nie jest tak, że całkowicie nie lubię tego miejsca. Skocznia jest w porządku i ludzie również są sympatyczni. Ale sama podróż jest po prostu długa i męcząca. Natomiast miejsce jest też średnio przyjazne - powiedział Kamil Stoch na antenie Eurosportu.

Jak do tej pory skocznia Aist nie jest szczęśliwa dla Polaków. Żadnego z rozegranych tam 8 konkursów nie wygrał nasz reprezentant. Najlepiej Polacy wypadli w ubiegłym roku, kiedy to drugie i trzecie miejsce zajął Piotr Żyła.

Miejsce to jest także areną ostatniej wpadki Polaków. 14 grudnia 2014 odbył się ostatni konkurs, w którym żaden nie zajął miejsca w najlepszej trzydziestce.

W tym sezonie tylko dwukrotnie rywalizowano indywidualnie. Niedzielne zmagania w Kuusamo odwołano z powodu zbyt silnego wiatru. Dzień wcześniej w Finlandii triumfował Daniel-Andre Tande. Norweg najlepszy był też na inauguracji w Wiśle i prowadzi w klasyfikacji generalnej. Z Polaków najwyżej - na piątym miejscu - sklasyfikowany jest Stoch.

W Pucharze Narodów ex aequo prowadzą Norwegowie i Austriacy. Polacy zajmują czwarte miejsce, a wyprzedzają ich jeszcze Słoweńcy.

Plan Konkursów w Niżnym Tagile:

Piątek, 6 grudnia:

13:30 - oficjalny trening

15:30 - kwalifikacje

Sobota, 7 grudnia:

14:30 - seria próbna

15:30 - pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 8 grudnia

14:00 - kwalifikacje

15:30 - pierwsza seria konkursowa