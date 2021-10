Nie ma porozumienia między protestującymi medykami i Ministerstwem Zdrowia. Kolejna runda negocjacji - określana jako rozmowy ostatniej szansy - zakończyła się bez powodzenia.

Przedstawiciele protestujących medyków przed siedzibą Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" / Wojciech Olkuśnik / PAP

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie dziś odbyło się dziś szóste spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i protestujących medyków.

Po pięciu godzinach rozmów "Dialog" opuścili niezadowoleni przedstawiciele protestujących. Ministerstwo przedstawiło nam wzór nieporozumienia - stwierdzili medycy i zasugerowali, że doszło do przesilenia, jeśli nie zerwania rozmów ze stroną rządową.

Brakuje tlenu do respiratora, a ministerstwo nie chce go podłączyć - powiedział Artur Drobniak, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.

To, co wydarzyło się podczas rozmów, relacjonował też wiceminister Piotr Bromber. Zaproponowaliśmy prawie 6 mld zł na podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ciągu pół roku od 1 lipca 2022 r. To są realne pieniądze dla personelu ochrony zdrowia. Usłyszeliśmy, że drugiej strony to nie interesuje (...). Chcieliśmy podnieść minimalne wynagrodzenia lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji o 1844 zł, z drugim stopniem o 1275 zł, pielęgniarkom ze średnim wykształceniem o 1332 zł. Niestety druga strona nie przystała na to - przekazał.

Bromber dodał, że ministerstwo podejmuje prace dotyczące wzrostu wynagrodzeń w zespole trójstronnym ochrony zdrowia. Wszystkich chętnych zapraszamy do prac w tym zespole - podsumował.

Protestujący już wcześniej wskazywali, że poziom rozmów z resortem zdrowia jest "żenujący". "Udowadniają one, że MZ nie chce żadnych zmian w systemie. Widzimy, że zamysłem rządu jest, by rozmowy trwały i pokazywały ‘dobrą wolę rządu’. A faktycznie żadnej dobrej woli nie ma. Przedstawiciele MZ nie są przygotowani, nie otrzymujemy obiecanych dokumentów i analiz. Na każdym spotkaniu wracamy wciąż do punktu wyjścia" - napisał Ogólnopolski Komitet Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia w środowym komunikacie zamieszonym na Facebooku.

Czego domagają się protestujący?

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one podwyżki i realny wzrost wyceny świadczeń, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

11 września po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w Warszawie w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstało białe miasteczko 2.0, nawiązujące do białego miasteczka pielęgniarek z 2007 r. Po przerwie spowodowanej zajściem podczas konferencji - samookaleczeniem się starszego mężczyzny, który zmarł - miasteczko wróciło do pierwotnej formy protestu, odbywają się w nim m.in. tematyczne panele i wykłady.

Poprzednie rozmowy w "Dialogu" odbyły się 21, 23, 28 i 30 września i 5 października.

W weekend protesty w 10 miastach

Na najbliższą sobotę i niedzielę studenci kierunków medycznych zaplanowali manifestacje w 10 polskich miastach. Wyjdą na ulice pod godzinie 14:00 m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku czy Szczecinie.



W ten sposób chcą zwrócić uwagę, na jak mówią, fatalny stan ochrony zdrowia w naszym kraju.



Koordynator protestów Sebastian Goncerz powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM, że zdecydowana większość studentów chce zostać i pracować w Polsce. Nie chce być jednak "trybikami w maszynie, która ich stopniowo niszczy".