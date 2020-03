Na wezwanie papieża Franciszka chrześcijanie wszystkich wyznań z całego świata modlili się w środę w południe o ustanie pandemii koronawirusa. W kościołach w całej Polsce zabrzmiały dzwony. Na Wawelu był to dzwon Zygmunt. "Dzwony które biją zawsze zwiastowały, albo ważne wydarzenie, albo wzywały do modlitwy" - przypomina w rozmowie z RMF FM, franciszkanin, ojciec Jan Maria Szewek.

/ Stanisław Rozpędzik / PAP

Dzwony wezwały nas do modlitwy. To ważne wydarzenie. To nasza odpowiedź na pandemię koronawirusa - tłumaczy ojciec Jan Maria Szewek.



Ojciec Jan Maria Szewek / Jacek Skóra / RMF FM

We wtorek przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się z apelem o wspólną modlitwę w Święto Zwiastowania Pańskiego, które przypada w środę, 25 marca.



W komunikacie arcybiskup zwrócił się aby w kościołach w Polsce, biskupi i kapłani odmówili "Anioł Pański", "Ojcze nasz" i trzy razy "Zdrowaś Maryjo" w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne i za zmarłych. Poprosił też, aby tego dnia, o godz. 12.00 we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony.

Wzgórze Wawelskie i odgłos dzwonu Jacek Skóra /RMF FM