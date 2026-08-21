Nowe połączenie lotnicze z Katowic na Bliski Wschód. Air Arabia startuje już w grudniu

RMF24

Już od 17 grudnia będziemy mogli korzystać z nowego, bezpośredniego połączenia lotniczego z Katowic do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Air Arabia – jedyny przewoźnik oferujący takie rejsy z Polski – zapowiada cztery loty tygodniowo, otwierając przed pasażerami zupełnie nowe kierunki podróży.

Cztery loty tygodniowo – więcej możliwości dla pasażerów

Nowe połączenie z Katowice Airport do Szardży będzie realizowane cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, czwartki, piątki i soboty.

Zgodnie z rozkładem, w poniedziałki i piątki samoloty będą lądować w Katowicach o godzinie 11:20, a odlatywać do ZEA o 12:10. W czwartki i soboty przyloty zaplanowano na 21:15, a odloty na 22:05. Loty obsłużą nowoczesne samoloty Airbus A320neo.

Szardża – brama do Azji

Szardża to nie tylko popularny kierunek turystyczny, ale także ważny węzeł przesiadkowy. Stąd pasażerowie mogą kontynuować podróż do takich miejsc jak Tajlandia, Indie, Sri Lanka czy Malediwy.



Air Arabia to przewoźnik sieciowy, dlatego nowa trasa to znaczące wzmocnienie siatki połączeń katowickiego lotniska. Liczymy na ruch w obu kierunkach. Mieszkańcy południowej Polski zyskają jeszcze lepszy dostęp do bogatej oferty połączeń tej linii. Przewoźnik na lotnisku w Szardży zapewnia szybkie i wygodne przesiadki na wiele azjatyckich kierunków. Ponadto nowe połączenie ułatwi mieszkańcom Zjednoczonych Emiratów Arabskich podróże do Polski – zarówno w celach turystycznych, jak i biznesowych - podkreśla prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, Artur Tomasik.

Nowy rozdział w relacjach Polska–ZEA

Air Arabia to przewoźnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którego flota składa się z samolotów Airbus A320 i A321. Katowice stają się trzecim polskim miastem, po Krakowie i Warszawie, z którego można polecieć bezpośrednio do Szardży.



Cztery rejsy tygodniowo zapewnią pasażerom większy wybór, wspierając jednocześnie turystykę oraz relacje biznesowe i gospodarcze między ZEA a Polską - mówi prezes Air Arabia, Adel Al Ali.

Szardża – blisko Dubaju

Lotnisko w Szardży położone jest zaledwie 30 kilometrów od centrum Dubaju, co czyni je atrakcyjnym punktem startowym do dalszych podróży po regionie Bliskiego Wschodu i Azji.

Nowe połączenie z Katowic to nie tylko wygoda, ale także szansa na rozwój turystyki i biznesu między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.