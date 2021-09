Zespoły IMPULS z Politechniki Świętokrzyskiej (ON-SITE) i pochodzący z Indii DJS Antariksh (REMOTE) wygrały zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge. Od piątku w Kielcach rywalizowało 37 zespołów. Zmagania odbywały się na specjalnie przygotowanym torze symulującym wulkaniczny rejon Czerwonej Planety.

Drużyna IMPULS z Kielc / Grzegorz Jasiński / RMF FM

Na drugim miejscu znaleźli się ITU Rover Team i niemiecki ERIG, podium zamknęły: EPFL Xplore i RoboClyde.

Tegoroczna, 7. edycja zawodów ERC po raz pierwszy obyła się w dwóch formułach. Drużyny rywalizowały stacjonarnie (ON-SITE) i zdalnie (REMOTE).

Jak informuje Dawid Pietrala z Politechniki Świętokrzyskiej, zespół nad swoim łazikiem marsjańskim pracuje już od kilku lat.

Myślę, że najsilniejszą stroną każdej drużyny, która startuje w tych zawodach, są osoby, które do tego zespołu należą. Przede wszystkim niezbędne jest tutaj zaangażowanie grupy młodych ludzi, którzy połączą swoje siły, poświęcą mnóstwo wolnego czasu, bo przecież taki łazik powstaje poza godzinami dydaktycznymi, poza pracą, bo wielu studentów pracuje. To jest niezbędne, aby przygotować taką konstrukcję na zawody, wystartować i zająć dobre miejsce. Myślę, że bez tej pasji, bez zaangażowania, odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, nie byłoby to możliwe - podkreślił.

Od kilku lat pracujemy głównie nad rozwojem algorytmów, ponieważ sam łazik od strony mechanicznej i elektronicznej jest już bardzo dobrze przygotowany. Rozwijaliśmy go przez dwa czy trzy sezony, przez kilka edycji zawodów, natomiast w tym momencie on posiada już wszystkie niezbędne komponenty, które pozwalają mu startować i rywalizować w takich zawodach. Dzisiaj tak naprawdę kładziemy nacisk na autonomiczne poruszanie się łazika i na wszystkie algorytmy, które sprawiają, że może on wykonywać część lub wszystkie zadania całkowicie samodzielnie. To jest bardzo ważne, ponieważ za to zawsze jest przyznawane bardzo dużo bonusowych punktów i myślę, że to jest jedna z naszych najsilniejszych stron - dodał.

Tor dla tegorocznych zmagań powstał na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej, a inspirowany był fragmentem równiny wulkanicznej Marsa o nazwie Elysium Planitia.

Wybudowano na nim m.in. blisko trzymetrowy wulkan, odtworzono kanały lawowe i kratery. Tor był aktywny: w trakcie zmagań łazików niektóre wulkany mogły symulować erupcję gazu czy pary. Pułapką - dla zespołów, które ich nie zauważą - mogły okazać się jaskinie wulkaniczne.

Kieleckiej imprezie towarzyszyły prelekcje i warsztaty podzielone na trzy bloki tematyczne.

Piątek 10 września poświęcony został w całości Marsowi. Sobota 11 września była dniem Księżyca.

Zawody łazików marsjańskich w Kielcach: Jak to działa? Grzegorz Jasiński rozmawia z szefem jury Marcinem Wygachiewiczem Józef Polewka / RMF FM

Dzień ostatni - niedziela 12 września - poświęcony był natomiast Ziemi i technologiom kosmicznym w codziennym życiu.

W trakcie zawodów swoją wiedzą i doświadczeniami dzielili się z uczestnikami zmagań specjaliści. Do Kielc zjechali m.in. wiceszef NASA, były astronauta, Robert Cabana, eksperci z Europejskiej i Polskiej Agencji Kosmicznej, amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, która zarządza interesem publicznym w obszarze m.in. globalnego systemu nawigacji satelitarnej w Europie GNSS w takich projektach jak EGNOS, GALILEO czy COPERNICUS.





Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych drużyn ERC2021:

I miejsce ERC ON-SITE

Impuls Team Polska

II miejsce ERC ON-SITE

ITU Rover Team Turcja

III miejsce ERC ON-SITE

EPFL Xplore Szwajcaria

I miejsce ERC REMOTE

DJS Antariksh Indie

II miejsce ERC REMOTE

ERIG Niemcy

III miejsce ERC REMOTE

RoboClyde Szkocja

Wyróżnienie Navigation ON-SITE

AGH Space Systems Polska

Wyróżnienie Navigation REMOTE

DJS Antariksh Indie

Wyróżnienie Maintenance ON-SITE

ITU Rover Team Turcja

Wyróżnienie Maintenance REMOTE

ERIG Niemcy

Wyróżnienie ScienceON-SITE

EPFL Xplore Szwajcaria

Wyróżnienie Science REMOTE

DJS Antariksh Indie

Wyróżnienie Probing

EPFL Xplore Szwajcaria

Wyróżnienie Presentation ON-SITE

AGH Space Systems Polska

Wyróżnienie Presentation REMOTE

Mars Rover Manipal Indie

