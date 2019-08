Sztuczna inteligencja pomoże przewidywać pogodę, a dokładnie - opady gradu. Przekonują o tym na łamach czasopisma "Monthly Weather Review" naukowcy z National Center for Atmospheric Research (NCAR) w Boulder w stanie Kolorado. Programy, opracowane na potrzeby automatycznego rozpoznawania twarzy, zostały przez nich z sukcesem wykorzystane do analizy kształtu chmur burzowych tak, by przewidzieć, czy przyniosą grad i jak będzie duży. To trudne dla meteorologów zadanie, bo powstawanie gradu wymaga splotu wielu okoliczności.

