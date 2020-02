Co decyduje o tym, że na widok potrzebującego wyciągamy z portfela parę monet lub drobny banknot, a co sprawia, że zwykle omijamy go szerokim łukiem? Nie ma niespodzianki w tym, że nie serce, ale głowa. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Yale kluczem do ofiarności i hojności jest komunikacja między dwoma istotnymi rejonami mózgu a dokładnie częstotliwość i poziom synchronizacji tej komunikacji. Wyniki przeprowadzonych na małpach badań publikuje w najnowszym numerze czasopismo "Nature Neuroscience".

Zdj. ilustracyjne /Pixabay

REKLAMA