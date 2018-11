Przestańcie psom myć zęby pastą – to apel brytyjskiej Ligi Ochrony Zwierząt do właścicieli czworonogów. Okazuje się, że Wyspiarze często myją psom zęby pastą, której sami używają, zapominając, że żołądki czworonogów są inaczej skonstruowane od naszych.

zdj.ilustracyjne / foto. pixabay /

Nawet najmniejsze ilości fluoru mogą wywołać u psów biegunkę i torsje. Zmniejszają także zawartość wapnia we krwi. Szczególnie trujący jest dla nich słodzik stosowany w paście do zębów. Wśród 2 tys. ankietowanych właścicieli psów 8 proc. nie miało o tym pojęcia. Niektórzy nawet karmią swych milusińskich pastylkami miętowymi w nadziei, że poprawią im nieprzyjemny oddech. Inni w przekonaniu, że specyficzne zwyczaje psów powodują to zjawisko, zamykają szczelnie muszle klozetowe w toaletach.

Co ciekawe, tylko co piąty uczestnik sondażu przyznał, że ma faktycznie problem z zapachem dobiegającym z psiego pyska. Ci, którym to przeszkadza, powinni stosować specjalistyczne pasty do zębów produkowane ze składników przystosowanych do trawiennego systemu psów.

Według weterynarzy, odpowiednia higiena w tym zakresie jest niezwykle istotna dla zdrowia zwierząt. Jej brak może doprowadzić do poważnych komplikacji łącznie z infekcją dziąseł, co w efekcie może spowodować uszkodzenie nerek i serca.

Jednym ze sprawdzonych sposobów na wzmocnienie zębów jest regularne podawanie psom bogatej w minerały surowej kości do obgryzania.

(j.)