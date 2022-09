Dziś trzeci i ostatni dzień 8. Finału European Rover Challenge w Kielcach, podczas którego drużyny w formule stacjonarnej lub zdalnej wykonują zadania na specjalnym torze przypominającym powierzchnię Marsa, zbudowanym na terenie Politechniki Świętokrzyskiej. Uczestnicy wykorzystują przy tym łaziki zbudowane przez siebie lub - w formule zdalnej - udostępnione przez organizatorów. Jak mówi Maciej Myśliwiec z Biura Prasowego ERC, uczestnicy przed zawodami byli informowani, że mogą się spodziewać deszczowej pogody i otrzymali zalecenie wdrożenia rozwiązań, które mogły ochronić łazik przed dostępem wody do skomplikowanej elektroniki.

Stanowisko do prowadzenia konkurencji "naprawa" w formule zdalnej / Fot. Grzegorz Jasiński / RMF FM

Z powodu niesprzyjającej aury, Organizatorzy European Rover Challenge 2022 zadbali o przeniesienie strefy wystawców oraz części konkurencji do wnętrza budynków Politechniki Świętokrzyskiej. Pod dach została przeniesiona konkurencja "maintenance", mająca na celu zaprezentowanie zdolności łazików do pracy z pomocą ramienia robotycznego z różnymi elementami panelu sterowniczego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, większość konkurencji została zrealizowana do sobotniego wieczoru. Na torze trwają ostatnie przejazdy, jurorzy rozpoczynają podsumowania wyników w poszczególnych konkurencjach. Ostateczna klasyfikacja powinna być znana około godz. 16.

Wideo youtube

Stanowisko do prowadzenia konkurencji "naprawa" w formule stacjonarnej / Fot. Grzegorz Jasiński / RMF FM

Zawody łazików i strefa wystawców dostępne będą dla widzów jeszcze dzisiaj w godzinach 10-17. Na gości czekają interesujące debaty dotyczące wpływu technologii kosmicznych na Ziemię jej mieszkańców, czy połączenie z załogą statku Nautilus, badającym dno morskie. Nowością będzie także możliwość przyglądnięcia się strefie pracy drużyn przygotowujących się do startu w zawodach.

W związku z przeniesieniem wydarzenia do wewnątrz została wydzielona także specjalna Strefa Dziecięca, w której najmłodsi pasjonaci robotyki i kosmosu mogą m.in. zapoznać się z najnowszymi nowinkami technologicznymi i w zabawie poznawać Kosmos. Wstęp jest bezpłatny. Przebieg zawodów i imprezy towarzyszące można też śledzić w relacji on line.

Replika skafandra księżycowego Neila Armstronga / Grzegorz Jasiński / RMF FM

Współorganizatorami tegorocznej edycji ERC są Europejska Fundacja Kosmiczna, Politechnika Świętokrzyska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Rolę Miasta Gospodarza wydarzenia pełni Miasto Kielce. Projekt dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki. Wszelkie informacje o programie wydarzenia są na stronie roverchallenge.eu.