Już za tydzień, na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się finał 8. edycji European Rover Challenge. Z blisko 100 zespołów, które startowały do tegorocznych zawodów, do ścisłego finału zakwalifikowało się łącznie 30 drużyn z 10 krajów Europy, Afryki, Azji oraz Ameryki Północnej. 19 drużyn pojawi się w Kielcach z własnym łazikiem, by spróbować swoich sił w stacjonarnej formule zawodów. 11 zespołów weźmie udział w formule zdalnej, z dowolnego miejsca na świecie będą sterować łazikiem poruszającym się po kieleckim torze z pomocą specjalnego internetowego interfejsu.

Zawody na torze ERC2021 / Fot. Grzegorz Jasiński / RMF FM W formule ON-SITE zespoły studentów z całego świata przygotowują w pełni funkcjonalne łaziki marsjańskie własnej konstrukcji. Łazik musi być samodzielną, mobilną jednostką. Wszystkie zespoły, które przejdą przez kwalifikacje, będą rywalizować na sztucznym torze marsjańskim w Polsce, wykonując liczne i wymagające zadania. Zespoły startujące w formule REMOTE będą korzystały z tego samego sprzętu (łazik Leo Rover i robotyczne ramię UR), z którym będą się łączyły zdalnie przez internet z dowolnego miejsca na Ziemi. Zwycięzcą zawodów zostanie ta drużyna, która najrzetelniej przygotuje oprogramowanie niezbędne do realizacji misji oraz wykaże się skutecznością w zarządzaniu zespołem, reagowaniu na sytuacje krytyczne i zarządzaniu zmianą. Po zawodach na torze ERC2021 / Fot. Grzegorz Jasiński / RMF FM Przy przygotowaniu toru, zespół naukowy ERC co roku stara się podnosić zawodnikom poprzeczkę, dbając jednocześnie o to, by środowisko geologiczne panujące na powierzchni Czerwonej Planety zostało odtworzone jak najbardziej realistycznie. "Na naszym Mars Yardzie prezentujemy procesy, które kształtują krajobraz Marsa: tworzymy złożoną geologiczną łamigłówkę składającą się z licznych kraterów uderzeniowych, wydm, suchych dolin rzecznych i różnych form wulkanicznych, którą niewiele osób potrafi rozwiązać. Aby jeszcze bardziej absurdalnie skomplikować sytuację, nasz Mars Yard co roku jest inny i reprezentuje odmienny region Czerwonej Planety" - mówi dr Anna Łosiak, specjalistka geologii planetarnej, główna projektantka toru marsjańskiego ERC. Zobacz również: ​Wulkany, kratery, jaskinie. Jakie pułapki czekają na marsjańskie łaziki? Czego mogą spodziewać się uczestnicy European Rover Challenge w tym roku? Na pewno będzie sporo dymu i wybuchających wulkanów. Obszar, po którym przemieszcza się robot to wiernie odwzorowane pole na granicy między wielką prowincją wulkaniczną Elysium a północnymi równinami Marsa. Badania jasno pokazują, że na terenie tych równin kiedyś znajdował się ocean. Zatem na miejscu drużyn byłabym przygotowana na jazdę łazikiem po terenie ukształtowanym przez ogień i lód. Kto wie, może roboty natrafią nawet na ślad wody na Marsie? - mówi dr Łosiak. Finał 8. edycji European Rover Challenge odbędzie się w dniach 9-11 września 2022 roku, na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Współorganizatorami tegorocznej edycji ERC są Europejska Fundacja Kosmiczna, Politechnika Świętokrzyska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Rolę Miasta Gospodarza wydarzenia pełni Miasto Kielce. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej, Międzynarodowej Federacji Astronautycznej oraz Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Partnerami wspierającymi zostali: Konsulat USA w Krakowie, Organizacja Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, Pokojowy Patrol oraz Pyramid Games. Sponsorami nagród są Mastercam oraz Occupy Mars: The Game. Partnerami wydarzenia są: Polska Agencja Kosmiczna, Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA), Międzynarodowy Uniwersytet Kosmiczny (ISU), MathWorks, Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA), Mars Society Polska, Politechnika Poznańska, Kell Ideas (Leo Rover), Akademia Leona Koźmińskiego oraz Freedom Robotics. Na torze podczas zawodów ERC2021 / Fot. Grzegorz Jasiński / RMF FM Wydarzenie zostało objęte patronatami medialnymi: RMF, Nauka w Polsce (PAP), My Company Polska, Space24, kosmonauta.net, SpaceWatch.global, Astrofaza, Polska Fundacja Fantastyki Naukowej, Naukowo TV, Crazy Nauka. Projekt dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki. Wstęp na ERC 2022 jest bezpłatny. Dzięki transmisjom i relacjom na żywo w mediach społecznościowych do ERC może dołączyć publiczność z całego świata. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie: www.roverchallenge.eu