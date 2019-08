Naukowcy z King's College London odkrywają kolejną tajemnicę czerwonego wina. W swej najnowszej pracy, opublikowanej na łamach czasopisma "Gastroenterology", tłumaczą, na czym polega jego korzystne dla zdrowia działanie. Okazuje się, że osoby, które okazyjnie i z umiarem piją czerwone wino, mają zdrowszą, bardziej różnorodną florę bakteryjną układu pokarmowego. Ostatnio coraz więcej słyszymy o znaczeniu tej flory dla naszego zdrowia. Czerwone wino jest najwyraźniej dobrym paliwem, które jej służy.

Czerwone wino wspomaga trawienie / foto. pixabay /

Badania prowadzone w Anglii, Stanach Zjednoczonych i Holandii wykazały taki efekt tylko dla czerwonego wina. Nie obserwowano go w przypadku białego wina, cydru, piwa, czy mocniejszych alkoholi. Istotne muszą być obecne w czerwonym winie flawonoidy, substancje barwnikowe i przeciwutleniające, o których korzystnym działaniu dla naszego zdrowia wiemy już od pewnego czasu. Najnowsze badania mogą wskazywać na ich wpływ na kultury bakterii. Co ważne, korzystne efekty obserwowano już u osób, które po kieliszek czerwonego wina sięgały raz na dwa tygodnie...

W Wielkiej Brytanii badania prowadzono z udziałem 916 par żeńskich bliźniąt. U tych pań, które pijały czerwone wino, zaobserwowano nie tylko bardziej zróżnicowaną florę bakteryjną, ale i mniejsze problemy z otyłością i niższy poziom złego cholesterolu.

Od dawna wiemy o tym, że czerwone wino ma korzystne działanie na nasz układ krążenia, nie potrafiliśmy tego jednak do końca wytłumaczyć - mówi pierwsza autorka pracy dr Caroline Le Roy - Wyniki naszych badań pokazują, że umiarkowane spożycie czerwonego wina może korzystnie wpływać na stan flory bakteryjnej naszego układu pokarmowego, co może choć w części wytłumaczyć jego zdrowotne właściwości.

Naukowcy od kilku lat coraz częściej dostrzegają znaczenie zasiedlającego nasz organizm mikrobiomu. Uznaje się, że korzystna jest różnorodność mikroorganizmów, które go tworzą. Autorzy pracy pokazali, że po uwzględnieniu różnych czynników, w tym wieku, wagi, diety, czy statusu materialnego badanych, spożycie czerwonego wina wyraźnie wiąże się z większą różnorodnością flory bakteryjnej. Potwierdziły to także dane z eksperymentów w USA i Holandii.



To jedno z największych tego typu badań w historii. Sprawdzalismy wpływ czerwonego wina na bakterie jelitowe u blisko trzech tysięcy osób w trzech krajach - mówi prof. Tim Spector. Wysoka zawartość flawnoidów w winogronach może być odpowiedzialna za wiele obserwowanych, korzystnych skutków zdrowotnych.





Potwierdzony przez nas związek różnorodności flory bakteryjnej ze spożyciem czerwonego wina da się zaobserwować nawet przy rzadkim spożyciu, choćby raz na dwa tygodnie. Tyle wystarczy, by efekt się pojawił - dodaje dr Le Roy. Jeśli mamy wybrać jeden rodzaj napoju alkoholowego, warto zdecydować się na kieliszek czerwonego wina, które może wywierać dobry wpływa na naszą florę bakteryjną i nasze zdrowie. Pamiętajmy tylko, by spożywać je w umiarkowanych ilościach.