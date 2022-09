Woody Allen właśnie kręci w Paryżu swój ostatni film. O przejściu na emeryturę reżyser mówił w wywiadzie dla hiszpańskiej gazety "La Vanguardia".

Woody Allen na zdj. z 2019 r. / JUAN HERRERO / PAP/EPA

W jednym z niedawnych wywiadów Woody Allen mówił o tym, że "ekscytacja robieniem filmów przeminęła". W rozmowie z aktorem Alekiem Baldwinem reżyser dodał: "W tych czasach kręcisz film, przez dwa tygodnie leci w kinach, a potem trafia na streamingi albo na platformy pay per view. Nie sprawia mi to żadnej przyjemności". Nie mam już tej samej frajdy, co kiedyś. Miło było czuć, że film trafia do kin i jednocześnie ogląda go 500 osób na raz. Nakręcę ten film, a potem zobaczymy - tłumaczył reżyser.



Niewiele wiadomo o filmie "Wasp 22", który aktualnie reżyser kręci w Paryżu. To będzie pięćdziesiąty film w dorobku Allena. Całą obsadę stanowić będą francuscy aktorzy, a film zostanie nakręcony w języku francuskim.

W rozmowie z gazetą "Le Journal du Dimanche" Allen określił swoje nowe dzieło jako "pewnego rodzaju trujący romantyczny thriller". Ma ono mieć podobny klimat, co inny film Allena - "Wszystko gra" z 2005 roku.

Trzeba pamiętać, że reżyser pracuje ostatnio w Europie, bo w Hollywood stał się persona non grata po tym, jak został oskarżony o molestowanie córki swojej byłej partnerki - Dylan Farrow. Źle przyjęte zostały jego ostatnie publikacje - zbiór opowiadań "Zero Gravity" i pamiętniki "A propos niczego". Obie książki miały problemy z dystrybucją z powodu bojkotu związanego z poważnymi oskarżeniami pod adresem reżysera.

Woody Allen w wywiadzie dla hiszpańskiej gazety "La Vanguardia" zapowiedział, że na emeryturze skupi się na pisaniu książek.