33 kraje, 470 wystawców – dziś w stolicy Tajwanu rozpoczyna się Taipei International Book Exhibition TIBE. Polska po raz pierwszy występuje w roli gościa honorowego tych targów książki. Jednym z zaproszonych pisarzy jest bardzo popularny na Tajwanie autor "Wiedźmina" Andrzej Sapkowski. Na pytanie RMF FM, czy ma świadomość, że jest na targach w Tajpej największą gwiazdą i jak się z tym czuje, pisarz odpowiada żartem: "Cóż ja na to poradzę. Nie rozpisywałem tu konkursu na gwiazdora. Ktoś uznał, że tak trzeba. Jestem, to jestem".

Targi potrwają od 31 stycznia do 5 lutego

Andrzej Sapkowski odniósł się także do spotkań autorskich na polskim stoisku na Targach Książki w Tajpej. Nie widzi problemu z brakiem zainteresowania literaturą u młodych ludzi. Zawsze będą nowi czytelnicy. Na spotkaniach autorskich widzę ludzi, którzy urodzili się po moim debiucie - mówi pisarz. Siądę i będę podpisywał książki. Nie ma dwóch jednakowych spotkań. A ja zawsze "lecę na żywioł" i nieważne w jakim języku jest wieczór autorski - mówi znany z poczucia humoru pisarz. Jestem profesjonalistą - dodaje w uśmiechem.

Andrzej Sapkowski pozujący z mieczem Wiedźmina na tle fotościanki

Jedną z atrakcji naszego stoiska będzie też fotościanka z wiedźmińskim mieczem. To kopia miecza ze słynnego serialu z Henrym Cavilem w roli Wiedźmina. Każdy odwiedzający polski pawilon będzie sobie mógł zrobić z nim zdjęcie i umieścić w mediach społecznościowych. Mam świadomość, że mój bohater stał się częścią pop kultury i social mediów i wcale mi to nie przeszkadza - zapewnia w RMF FM Andrzej Sapkowski.

Z tajwańską publicznością oprócz Andrzeja Sapkowskiego spotkają się m.in Witold Szabłowski, Rafał Kosik oraz ilustratorzy Piotr Socha i Marianna Oklejak. Gościem będzie też Stanisław Łubieński, którego "Książka o śmieciach" na targach będzie miała swoją premierę. Polską poezję reprezentować będzie Marzanna Bogumiła Kielar, a komiks Bartosz Sztybor.

Polskie stoisko na targach

Myśląc o wystroju i zagospodarowaniu tej dużej przestrzeni, jaką dostaliśmy od organizatorów jako gość honorowy, chcieliśmy, żeby działo się w niej dużo i symultanicznie. Ale jednocześnie bez wrażenia chaosu, żeby była w tym elegancja i porządek, szczególnie w Azji ceniony. Kultura w Azji jest swoistego rodzaju przepustką do wszelkich głębszych relacji m.in biznesowych i politycznych - mówi w RMF FM Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki, który jest głównym organizatorem polskiej prezentacji.

Polskie stoisko na targach

Oprócz dyskusji, spotkań z autorami i warsztatów ilustracji dziecięcej, pokażemy też, jak można przygotować polskie posiłki - dodaje Jaworski. Będzie też muzyka. Pamiętamy o ważnej roli Polski jako ambasadora sprawy ukraińskiej. I zaprosimy wszystkich odwiedzających targi książki w Tajpej na koncert polsko-ukraińskiego zespołu Dagadana - mówi w RMF FM Barbara Schabowska, szefowa Instytutu Adama Mickiewicza. Grupa Dagadana występowała już z sukcesem na Tajwanie. Od 15 lat łączy elementy kultury polskiej i ukraińskiej za pomocą jazzu, elektroniki i world music. IAM przygotował program towarzyszący targom, oprócz koncertu jest to wystawa poświęcona polskiej ilustracji dziecięcej.

Polskie stoisko na targach

Polski pawilon o powierzchni ponad 440 m2 zaprojektowała Anna Skołożyńska-Cieciera z ASC Studio. Nawiązuje on do polskich tradycyjnych wzorów ludowych, kurpiowskich i łowickich, z wykorzystaniem perforowanych paneli. Polskie stoisko pełni kilka funkcji - to i punkt informacyjny, i wystawa dotycząca polskiej literatury, a także miejsce prezentacji naszych literackich noblistów, punkt sprzedaży książek polskich autorów w przekładzie na chiński tradycyjny, scena dla spotkań autorskich, przestrzeń warsztatowa i strefa spotkań dla wydawców.

Polskie stoisko na targach

Międzynarodowa Wystawa Książek w Tajpej, Taipei International Book Exhibition TIBE, to jedno z najważniejszych tego rodzaju wydarzeń na Dalekim Wschodzie. Targi potrwają od 31 stycznia do 5 lutego.