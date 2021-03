Po godzinie 13 poznamy nominacje do tegorocznych Oscarów. Ogłoszą je aktorka Priyanka Chopra i jej mąż, piosenkarz Nick Jonas.

Oscary 2021: Ogłoszenie nominacji już dziś! / oscars.org / Materiały prasowe

Nominacje zostaną ogłoszone w czasie dwuczęściowej transmisji. Będzie można ją śledzić na profilach społecznościowych Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Pierwsza część ma ruszyć ok 13:20 czasu polskiego.

Szansę na zdobycie nominacji w kategorii "najlepszy film międzynarodowy" ma "Szarlatan" Agnieszki Holland. Ten obraz został zgłoszony jako czeski kandydat. Polskę reprezentował film "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, ale odpadł on z rywalizacji już na wcześniejszym etapie - nie trafił na tzw. "krótką listę".



Agnieszka Holland - reżyserka "Szarlatana" / Mateusz Marek / PAP

Wśród faworytów do zdobycia nominacji w kategorii "Najlepsze zdjęcia" wymieniany jest Dariusz Wolski - polski operator pracujący w Hollywood. To on był autorem zdjęć do "Nowin ze świata" Paula Greengrassa z Tomem Hanksem w roli głównej. Byłaby to pierwsza oscarowa nominacja w jego karierze.



Branżowy magazyn "Variety" w swojej prognozie nie wyklucza sytuacji, że o statuetkę może walczyć nawet dwóch polskich operatorów. Oprócz Dariusza Wolskiego wśród pretendentów wymieniany jest Łukasz Żal, który był już dwukrotnie nominowany do Oscara - za zdjęcia do "Idy" i "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego. Tym razem Żal może zostać nominowany za zdjęcia do filmu Charliego Kaufmana "Może pora z tym skończyć".

93. gala rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia. Za jej produkcję odpowiadać będą: reżyser Steven Soderbergh, nagrodzony przez Akademię za reżyserię filmu "Traffic", Stacey Sher - producentka takich filmów jak "Django" i "Erin Brockovich" oraz Jesse Collins - producent wielu gal i widowisk telewizyjnych.

Na początku lutego Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej poinformowała, że tegoroczna gala rozdania Oscarów będzie transmitowana na żywo z kilku lokalizacji. Jedną z nich będzie Dolby Theatre, w którym od 2002 r. odbywa się ceremonia (do 2012 r. nosił nazwę Kodak Theatre). Na razie nie ujawniono, jakie inne lokalizacje są brane pod uwagę.