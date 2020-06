"Rzecz dzieje się tu i teraz, ale ta przygoda ma swoje źródła w przeszłości i w pewnej zagadce". Tak o swojej nowej książce mówi w RMF FM Zygmunt Miłoszewski. 17 czerwca ukazuje się nowa powieść autora "Kwestia ceny". A pod koniec czerwca premiera audiobooka w gwiazdorskiej obsadzie. Mamy dla Was najnowszą książkę Zygmunta Miłoszewskiego. Jak ją zdobyć? Szczegóły poniżej.

Zygmunt Miłoszewski / Archiwum Kalbar / PAP

Jedną z głównych bohaterek powieści jest znana czytelnikom Zofia Lorentz. Ta postać pojawił się już w książce "Bezcenny" Zygmunta Miłoszewskiego. Zofia jest historyczką sztuki, znaną jako specjalistka od znajdowania rzeczy nie do znalezienia. Na kartach poprzedniej powieści znalazła nawet zaginiony w czasie wojny nasz największy skarb, czyli "Portret młodzieńca" pędzla Rafaela.

Pani Zofia właśnie została zwolniona z pracy w Muzeum Narodowym, a jej mąż traci pamięć i potrzebują pieniędzy na leczenie, więc kobieta przyjmuje dziwne zlecenie. Bogdan Smuga, chłodny naukowiec i wyznawca religii rozumu, proponuje jej udział w odnalezieniu zbiorów przywiezionych przez Benedykta Czerskiego z Syberii. Podkreślając, że kwestia ceny nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia.

Od Benedykta Czerskiego zaczyna się cała historia. Na początku XX wieku Benedykt wraca do Polski jako wielki uczony, badacz dalekich plemion Syberii. Obsesyjnie pilnując skrzyń, zawierających bezcenne zabytki tajemniczego ludu Ajnów. Ta postać wzorowana jest na Bronisławie Piłsudskim. Jak przypomina autor, brat marszałka był antropologiem samoukiem, a podczas zesłania na wyspę Sachalin zaprzyjaźnił się i wspierał plemiona Ajnów i Oroków, a potem w Japonii prowadził badania nad ich językiem i obyczajami.

"Kwestia ceny" to dreszczowiec o nauce, o religii, głodzie wiedzy, genie ryzyka, roli wspomnień i o wielkiej przygodzie ludzkości. Która być może właśnie dobiega końca. Zmiany klimatu, jak zwraca uwagę autor, są nieodwracalne.

Czytelnik może odnaleźć w tej powieści echa Indiany Jonesa. Każdy trop, który nawiązuje do tzw. wielkiej przygody jest dobry - mówi w RMF FM Zygmunt Miłoszewski. Chciałem napisać coś, co budzi emocje, które towarzyszą nam, gdy oglądamy czy Indianę Jonesa czy Jamesa Bonda. Dużo się dzieje. Jest gra o wielką stawkę. Jest to trochę z przymrużeniem oka, ale jednak jest to powieść o czymś. (...) To nie jest tylko rozrywka. Nie chciałoby mi się siedzieć dwa lata i pisać pięciuset stron tylko dla rozrywki - dodaje w RMF FM autor.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Zygmuntem Miłoszewskim

Przygoda na śmierć i życie, miłość na dobre i na złe oraz nauka i religia kontra układy i mafia. Premierze "Kwestii ceny", powieści która ukazuje się nakładem wydawnictwa W.A.B towarzyszyć będzie superprodukcja audio w gwiazdorskiej obsadzie. W rolach głównych pojawią się Aleksandra Popławska, Rafał Zawierucha oraz Arkadiusz Jakubik. Premiera pod koniec czerwca w aplikacji Empik Go. W role marynarzy wcielą się autor Zygmunt Miłoszewski oraz redaktor "Kwestii ceny" Marcin Mastalerz.

***



Mamy dla Was najnowszą książkę Zygmunta Miłoszewskiego. Jak ją zdobyć "Kwestię ceny"?



Zdradź nam tytuł ulubionej książki Zygmunta Miłoszewskiego i uzasadnij swój wybór w 10 słowach. Najciekawsze wpisy nagrodzimy książkami.

Na Wasze propozycje czekamy pod adresem fakty@rmf.fm W tytule wpiszcie Miłoszewski, a treści także numer telefonu. Na Wasze maila czekamy do godz. 16. Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie.