Ponad 400 osobistych przedmiotów aktorki Olivii Newton-John trafi na aukcję. W ramach licytacji będzie można zakupić m.in. instrumenty, elementy garderoby i nagrody należące do gwiazdy. Najcenniejszym przedmiotem będzie ikoniczna skórzana kurtka, którą nosiła w filmie "Grease".

Olivia Newton-John podczas festiwalu filmowego w Rzymie w 2011 roku / Steve Bisgrove / Rex Features/EAST NEWS / East News

W ramach aukcji "A Week of Hollywood Legends: Property From the Estate of Olivia Newton-John" znalazły się pamiątki związane z aktorką, takie jak elementy garderoby, instrumenty, teksty piosenek, nagrody, biżuteria, kostiumy sceniczne, dzieła sztuki oraz części wyposażenia domu. Od 10 do 13 grudnia w domu aukcyjnym Julien’s pod młotek trafi łącznie 416 przedmiotów po brytyjsko-australijskiej gwieździe.

Wśród artefaktów znalazł się ten najcenniejszy - skórzana kurtka z filmu "Grease". Według prognoz czarna ramoneska filmowej Sandy Olsson, którą miała na sobie w finałowej scenie musicalu, może osiągnąć wartość nawet 400 tys. dolarów.

Aktorka przechowywała kultową kurtką przez ponad 40 lat. Już kiedyś przekazała ją na aukcję charytatywną - wtedy została sprzedana za ponad 200 tys. dolarów. Osoba, która nabyła kurtkę zdecydowała się ją jednak oddać jej prawowitej właścicielce.