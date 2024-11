Marius Borg Høib – syn norweskiej księżnej Mette-Marit może mieć duże kłopoty. 27-latek podejrzewany przez policję o dwa przypadki zgwałcenia, starał się zniszczyć obciążające go dowody - ujawnili śledczy w piątek.

Marius Borg Høib, który został tymczasowo aresztowany, zarejestrował na swoim telefonie zdarzenia, które w ocenie śledczych dowodzą, że dopuścił się co najmniej dwóch przypadków zgwałcenia lub wymuszenia innych czynności seksualnych - poinformowali śledczy. Policja twierdzi, że podejrzany starał się usunąć obciążające go materiały z chmury i telefonu.

Aresztowanie syna księżnej ma związek z kolejnymi oskarżeniami jego partnerek. W nocy z poniedziałku na wtorek policja zatrzymała go w jego mieszkaniu w Oslo, po raz drugi w ciągu trzech miesięcy. Pierwszy raz Borg Høib trafił za kratki w sierpniu, gdy jedna z jego partnerek wezwała policję z powodu jego agresywnego zachowania.

Od lata na policję zgłaszają się inne kobiety, z którymi mężczyzna utrzymywał relacje, zarzucając mu stosowanie wobec nich przemocy. Borg Høib przeprosił za swoje niewłaściwe zachowanie, jednocześnie informując, że ma poważne problemy z narkotykami i alkoholem.

Norweskie media od miesięcy śledzą skandale wywołane zachowaniem 27-latka oraz niewłaściwymi znajomościami i towarzystwem, w jakim się obraca. Magazyn "Se og Hor" informował, że mieszkający w rezydencji następcy norweskiego tronu, księcia Haakona, Borg Høib gościł u siebie przedstawicieli świata przestępczego, a jego goście mieli związek ze zniknięciem zastawy stołowej i cennych elementów wyposażenia.

Marius Borg Høib jest synem księżnej Mette-Marit z jednego z jej poprzednich związków. Formalnie nie należy do rodziny królewskiej, ale książę Haakon i jego małżonka wychowywali go wraz z ich wspólnymi dziećmi - księżniczką Ingrid Alexandrą i księciem Sverre Magnusem. Za przestępstwa, o które jest podejrzewany, grozi do 10 lat więzienia.