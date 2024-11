XI Dni Kultury Polskiej w Wilnie rozpoczęte. Planowane są koncerty, przedstawienia teatralne i pokazy filmów. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie polskiej kultury zarówno dorosłym jak i dzieciom.

Wilno / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Wilnie 22 listopada rozpoczęły się XI Dni Kultury Polskiej i potrwają one sześć dni. Wydarzenie organizuje Dom Kultury Polskiej. Zaplanowane są koncerty, pokazy filmów i przedstawienia teatralne.

Jest to jedna z największych i najbardziej różnorodnych prezentacji polskiej kultury na Litwie oraz najbardziej oczekiwane i oblegane wydarzenie wśród (litewskich) Polaków - powiedziała Bożena Mieżonis, koordynatorka projektów kulturalnych w DKP.



Jak podkreśla koordynatorka - w ciągu 10 lat nigdy nie było problemów z frekwencją, a z blisko 2,5 tys. zaproszeń przygotowanych w tym roku wszystkie zostały odebrane.



XI Dni Kultury Polskiej rozpoczął koncert muzyki polskiej XX wieku w wykonaniu orkiestry kameralnej Sinfonietty Cracovii oraz pianisty Aleksandra Dębicza.



W programie festiwalu znajdują się także koncert jazzowy "Back to the Trees", spektakl "Excentrycy" Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego z Torunia oraz spektakl "Skarpety i Papiloty" Wrocławskiego Teatru Lalek. Podczas festiwalu planowany jest także pokaz pięciu polskich filmów.



Nasz festiwal wyróżnia poziom i uniwersalność. Celem jest zaprezentowanie współczesnej polskiej kultury w szerokim znaczeniu, a wydarzenia są skierowane do osób dorosłych, dzieci i całych rodzin - mówi koordynatorka. Wydarzenie zakończy koncert "Droga do Niepodległości".