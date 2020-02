Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun nowego filmu o Minionkach. Nosi tytuł "Minionki. Wejście Gru" i 3 lipca trafi do polskich kin.

Wideo youtube

Minionki to światowy fenomen pop kultury. Małe żółte stworki, jednookie lub dwuokie, posługujące się mieszanką wielu języków. Jest ich wielu, z poprzednich części z imienia znamy Minionki o imionach - Dave, Stuart, Kevin i Bob. Po raz pierwszy pojawiły się w animacji ''Jak ukraść księżyc'', potem pojawiły się m.in w filmie "Minionki rozrabiają".



W nowej części animowanej komedii "Minionki: Wejście Gru" poznamy nieopowiedzianą dotąd historię pewnego dwunastolatka, który marzy o tym, by stać się największym złoczyńcą świata. Do polskich kin film wejdzie 3 lipca.



Film łączy cięty humor, odniesienia do popkultury, emocje oraz charakterystyczną muzykę. Za produkcję odpowiada szef Illumination Chris Meledandri oraz jego wieloletni współpracownicy Janet Healy i Chris Renauld. Reżyseruje Kyle Banda.

Jako Gru w wersji oryginalnej wróci Steve Carell, a Minionki będą mówić głosem Pierre'a Coffina.