Nie żyje Ian Holm, aktor znany m.in. z roli Bilbo Bagginsa w sadze "Władca Pierścieni. Zmarł w wieku 88 lat.

Ian Holm / PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA /

Aktor zmarł w szpitalu, w otoczeniu najbliższych.



O śmierci Iana Holma poinformowała jego agentka: Był uroczym, miłym i niezwykle utalentowanym człowiekiem. Będziemy za nim bardzo tęsknić - dodała.



Jak przypomina Onet, Ian Holm w 1981 r. otrzymał statuetkę BAFTA za rolę trenera lekkoatletyki Sama Mussabiniego w filmie "Rydwany ognia". Za tę rolę dostał też nominację do Oscara. Miał na swoim koncie m.in. rolę Lecha Wałęsy w produkcji telewizyjnej "Strike: The Birth of Solidarity". Młodsi widzowie zapewne kojarzą aktora z sagi "Władca pierścieni" oraz "Hobbit" - Holm zagrał tam Bilbo Bagginsa.