Najpierw premiera nowego singla – teraz przedstawili teledysk. Grupa Linkin Park ma w składzie nową wokalistkę, która została Emily Armstrong z zespołu Dead Sara. Amerykański band zapowiedział już 6 koncertów, w tym dwa w Europie.

Zespół przedstawił już nowy singiel "The Emptiness Machine". To zapowiedź wydawnictwa "From Zero", które ma trafić na rynek 15 listopada. Grupa udostępniła także klip do utworu.

Wideo youtube

Linkin Park ma zaplanowane 6 koncertów, na czterech kontynentach. Grupa pojawi się w Los Angeles, Nowym Jorku, Seulu, Bogocie oraz na dwóch europejskich występach w Hamburgu i Londynie.

Wideo youtube

Zespół zorganizował już spotkanie dla fanów, które było transmitowane w internecie. Podczas niego Emily Armstrong wykonała m.in. utwory "Crawling", "Numb", "One step closer" czy "In the end".