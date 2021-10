Literackie święto w Krakowie, czyli Festiwal Josepha Conrada. Wielki finał Konkursu Chopinowskiego. Kinowa premiera bardzo oczekiwanej "Diuny" z gwiazdorską obsadą. To tylko kilka kulturalnych wydarzeń nadchodzącego tygodnia.

Festiwal Conrada

W dniach od 18 do 24 października odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce, czyli Festiwal im. Josepha Conrada. Wśród gości będą Valeria Luiselli i George Saunders oraz m.in Julia Fiedorczuk, Mikołaj Grynberg i Dorota Masłowska. Wśród spraw poruszanych podczas spotkań będą także te dotyczące kobiet. Hasło 13. festiwalu - "Natura przyszłości" - nawiązuje do stanu środowiska naturalnego, ma zwracać uwagę na konieczność ochrony przyrody i przestrzegać przed katastrofą klimatyczną.

Hasło (...) zawiera dwuznaczność, która zakreśla horyzont naszych październikowych rozważań o świecie percypowanym za pośrednictwem literatury. Wywodzący się z języka łacińskiego rzeczownik "natura" ma kilka sensów. Dosłownie oznacza "narodziny" (od natus, czyli "urodzony" i nasci - "urodzić się"). W codziennej komunikacji używamy go na określenie środowiska przyrodniczego. Czasem oznacza również istotę, sedno rzeczy, osoby lub zjawiska. Za jego pomocą można też zwrócić uwagę na dominującą cechę czegoś, a nawet układ czy strukturę jakiegoś obiektu, także abstrakcyjnego. Wszystkie te znaczenia bierzemy pod uwagę - mówi Grzegorz Jankowicz, dyrektor programowy Festiwalu Conrada.

Krakowskie Kino Pod Baranami przygotowało pasmo filmowe towarzyszące festiwalowi. Wybranym dokumentom i fabułom pasma filmowego towarzyszyć będą prelekcje festiwalowych gości.

23 października o godz. 12.00 rozpocznie się "Spacer literacki szlakiem Josepha Conrada", podczas którego obejrzymy krakowskie miejsca dorastania Józia Korzeniowskiego. Na spacer prowadzony przez Agnieszkę Konior obowiązują są zapisy online.

W ostatnim dniu festiwalu będzie też wręczenie Nagrody Conrada. Statuetka w formie charakterystycznej lunety trafi w ręce autora najlepszego debiutu prozatorskiego.

Kto wygra Konkurs Chopinowski?

Jakub Kuszlik - jeden z dwóch polskich pianistów, którzy zakwalifikowali się do finału Konkursu Chopinowskiego / Leszek Szymański / PAP

W poniedziałek 18 października zacznie się finał XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Ten etap potrwa do środy 20 października i tego dnia, przed północą, mamy poznać zwycięzcę. Dostanie on złoty medal i 40 000 euro.

Koncerty Laureatów odbędą 21, 22 i 23 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Do tej pory, śledząc zmagania młodych pianistów, słuchacze najliczniej gromadzili się na kanale Chopin Institute na YouTube . Dużym zainteresowaniem cieszy się też bezpłatna aplikacja mobilna Chopin Competition.

"Diuna" nareszcie w kinach

22 października do polskich kin wejdzie "Diuna" w reżyserii nominowanego do Oscara Denisa Villeneuve’a. To kinowa adaptacja bestsellerowej książki Franka Herberta. Na ekranie plejada gwiazd. Zdjęcia do "Diuny" powstawały w Budapeszcie i w Jordanii. W latach 80. ekranizacji słynnej powieści Franka Herberta podjął się David Lynch. Teraz do kina przenosi tę historię nominowany do Oscara Denis Villeneuve, twórca filmów "Nowy początek" czy "Blade Runner 2049". W obsadzie jego wersji są m.in Zendaya, Rebecca Ferguson, Timothee Chalamet, Josh Brolin, Jason Momoa, Oscar Isaac, Stellan Skarsgard i Javier Bardem.

Jak przypominają Warner Bros. Pictures i Legendary Pictures, "Diuna" opowiada historię niezwykłej, pełnej przygód i emocji podróży Paula Atreidesa. Temu genialnemu i utalentowanemu młodemu człowiekowi pisane jest wspaniałe przeznaczenie, którego on sam nie jest w stanie pojąć. Najpierw jednak Paul musi się udać na najbardziej niebezpieczną planetę we wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków. Na planecie wybucha zażarty konflikt o dostęp do niewystępującej nigdzie indziej, najcenniejszej ze znanych substancji. Wyzwala ona w ludziach ich największy potencjał. Ale wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach.

Autorem ścieżki dźwiękowej do filmu jest laureat Oscara Hans Zimmer. Zdjęcia kręcone były w Budapeszcie i w Jordanii. Operatorem filmu jest nagrodzony Oscarem Greig Fraser, autor zdjęć do filmów "Lion. Droga do domu" czy "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie".