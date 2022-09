Do 6 października można zgłosić chęć kupna domu w Los Angeles z muralem Banksy'ego. Minimalna cena to 30 mln dolarów. Chodzi po budynek w stylu art deco. W 2010 roku Banksy namalował na nim mural "Dziewczynka na huśtawce".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak pisze "The New York Times", budynek został wystawiony na sprzedaż, a dzieło brytyjskiego artysty zwiększyło wartość nieruchomości o... 14 milionów dolarów.

Od 2007 roku budynek należał do projektantki biżuterii Tariny Tarantino i Alfonso Camposy. Jak pisze "NYT", na ostatnim piętrze mieścił się showroom artystki, reszta lokali była wynajmowana. Pandemia okazała się bezlitosna dla przedsiębiorców i większość dzierżawców oraz najemców wycofała się z umów najmu.

W 2010 roku Banksy umieścił na budynku ogromny napis "Parking" i grafikę z dziewczynka na huśtawce zawieszonej na literze A. Obecni właściciele liczą na to, że nieruchomość zostanie sprzedana za minimum 30 milionów dolarów, czyli ponad 143 miliony złotych.

Nie jest to typowa transakcja na rynku nieruchomości. Rozumiemy bowiem wartość, jaką dzieło Banksy'ego dodało do budynku - mówi cytowany przez "NYT" Alfonso Campos. Zainteresowani kupnem mogą składać swoje oferty do 6 października.