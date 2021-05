Samochodem dostawczym najpierw zderzył się z autem osobowym, potem potrącił pieszego na chodniku i uszkodził zaparkowany samochód, a na koniec uderzył w sklep. Małopolska policja zatrzymała pirata drogowego - 19-latek nie miał prawa jazdy i był pod wpływem środków odurzających.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Małopolska Policja /

Jak poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, obrażenia odniosły dwie osoby, które trafiły do szpitala. Najbardziej poszkodowanym był pieszy, który ma złamane żebra.

Do zdarzenia doszło w środę po południu w Koszycach. Kierowca dostawczego renault, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na główną, nie utrzymał pojazdu na swoim pasie ruchu, zjechał na przeciwległy pas i doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadący seatem, kierowanym przez 33-latkę.





Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Patrol998-Małopolska /

Następnie przejechał przez chodnik i wjechał na parking przed sklepem spożywczym. Potrącił tam 47-letniego pieszego i uderzył w zaparkowane renault, w którym siedział 35-letni kierowca.

Pirat drogowy zatrzymał się na ścianie sklepu - razem z pasażerem uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany przez policjantów po kilkudziesięciu minutach na podstawie m.in. monitoringu i zeznań świadków.





Zdjęcie ilustracyjne / Małopolska Policja /

Sprawcą wypadku okazał się 19-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, który nie miał prawa jazdy, a wstępna analiza wskazała, że prowadził samochód pod wpływem środków odurzających.



19-latkowi w najbliższym czasie zostaną przedstawione zarzuty spowodowania wypadku drogowego, jazdy pod wpływem środków odurzających, ucieczki z miejsca wypadku, jazdy bez uprawnień i spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - zapowiada policja. Grozi mu za to do 12 lat więzienia, wysoka grzywna oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.



Do tarnowskich szpitali trafili wszyscy, którzy ucierpieli w tym zdarzeniu drogowym. Okazało się, że kobieta z lekkimi otarciami i zadrapaniami mogła opuścić szpital. Jej dzieci jadące seatem również nie ucierpiały, a jedynie były mocno wystraszone. Kierowca zaparkowanego renaulta także nie odniósł obrażeń. Najbardziej poszkodowanym był pieszy, który ma złamane żebra.