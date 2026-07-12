Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Zełenski ogłasza

RMF24

Będzie zmiana na stanowisku premiera Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że zaproponował Juliji Swyrydenko ustąpienie ze stanowiska.

„Jestem wdzięczny Juliji (Swyrydenko – przyp. red.) za jej jasną, stanowczą i skuteczną pracę jako premier, za jej wieloletnią owocną służbę w zespole Ukrainy i zaproponowałem jej możliwość objęcia nowego i ważnego obszaru relacji z kluczowym partnerem” – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.



„Oczekuję, że wspólnie z posłami wprowadzimy odpowiednie zmiany w rządzie Ukrainy” – dodał.

41-letnia Julija Swyrydenko jest premierem Ukrainy od lipca ubiegłego roku.

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