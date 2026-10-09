Zmiana na szczycie w Watykanie. Pierwszy taki przypadek w historii

Były arcybiskup Manili, Luis Antonio Tagle, pełni funkcję wysokiego rangą urzędnika watykańskiego od 2020 roku. Był powszechnie postrzegany jako kandydat na papieża podczas konklawe w maju 2025. Kardynałowie wybrali jednak Leona XIV na przywódcę Kościoła po śmierci papieża Franciszka.
69-letni kardynał Tagle zajmie miejsce włoskiego kardynała Giovanniego Battisty Re. 92-letni duchowny z racji wieku złożył rezygnację ze swojej funkcji.
Dziekan kolegium kardynałów uważany jest za „pierwszego wśród równych” pośród najwyższych rangą duchownych Kościoła i odpowiada za przeprowadzenie konklawe, które odbywają się w Kaplicy Sykstyńskiej po śmierci lub rezygnacji papieża.
Dziekan, wybierany przez swoich rówieśników i zatwierdzany przez papieża, pełni pięcioletnią kadencję z możliwością jednokrotnego przedłużenia, zgodnie z prawem kościelnym.
Stanowisko to zajmowali głównie Europejczycy, ale w latach 1993–2002 sprawował je zmarły kardynał z Beninu, Bernardin Gantin.
Tagle był postrzegany jako bliski współpracownik papieża Franciszka, znany jest z zaraźliwego uśmiechu, a czasem nazywany jest zdrobniale „Chito”. Kieruje Dykasterią ds. Ewangelizacji w Watykanie, będącą de facto misyjnym ramieniem Kościoła.