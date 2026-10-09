Zmiana na szczycie w Watykanie. Pierwszy taki przypadek w historii

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Papież Leon XIV zatwierdził wybór filipińskiego kardynała Luisa Antonio Tagle na dziekana Kolegium Kardynalskiego - poinformował w piątek Watykan. Jest to pierwszy przypadek postawienia duchownego z Azji na czele elitarnej grupy, która pewnego dnia wybierze następcę Leona - podkreśla Reuters.

Były arcybiskup Manili, Luis Antonio Tagle, pełni funkcję wysokiego rangą urzędnika watykańskiego od 2020 roku. Był powszechnie postrzegany jako kandydat na papieża podczas konklawe w maju 2025. Kardynałowie wybrali jednak Leona XIV na przywódcę Kościoła po śmierci papieża Franciszka.

69-letni kardynał Tagle zajmie miejsce włoskiego kardynała Giovanniego Battisty Re. 92-letni duchowny z racji wieku złożył rezygnację ze swojej funkcji.

Dziekan kolegium kardynałów uważany jest za „pierwszego wśród równych” pośród najwyższych rangą duchownych Kościoła i odpowiada za przeprowadzenie konklawe, które odbywają się w Kaplicy Sykstyńskiej po śmierci lub rezygnacji papieża.

To miał być miły prezent dla papieża. Prezydent popełnił gafę i zrobiło się niezręcznie Do dość niezręcznej sytuacji doszło podczas oficjalnego spotkania papieża Leona XIV z prezydentem Czarnogóry. W trakcie wręczania Ojcu Świętemu tenisowej rakiety, Jakov Milatovic popełnił znaczący błąd, twierdząc, że słynny tenisista Novak Djokovic…

Dziekan, wybierany przez swoich rówieśników i zatwierdzany przez papieża, pełni pięcioletnią kadencję z możliwością jednokrotnego przedłużenia, zgodnie z prawem kościelnym.

Stanowisko to zajmowali głównie Europejczycy, ale w latach 1993–2002 sprawował je zmarły kardynał z Beninu, Bernardin Gantin.

Tagle był postrzegany jako bliski współpracownik papieża Franciszka, znany jest z zaraźliwego uśmiechu, a czasem nazywany jest zdrobniale „Chito”. Kieruje Dykasterią ds. Ewangelizacji w Watykanie, będącą de facto misyjnym ramieniem Kościoła.