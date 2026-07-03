RMF24

Z sejfu w Szpitalu Izraelickim w rzymskiej dzielnicy Magliana skradziono 80 fiolek fentanylu – silnego, syntetycznego opioidu wykorzystywanego w leczeniu bólu. Zniknięcie 20 tysięcy dawek tego niebezpiecznego środka wywołało natychmiastową reakcję włoskiego rządu, który zwołał pilne spotkanie kryzysowe.

Według informacji dziennika „Il Messaggero” fiolki z fentanylem zniknęły z sejfu, do którego dostęp miało kilku pracowników szpitala. Co istotne, na sejfie nie znaleziono żadnych śladów włamania. Wiadomo, że klucz był używany przez kilka osób. Alarm podnieśli pracownicy placówki, którzy natychmiast powiadomili karabinierów.

Włoska prasa podkreśla, że jednym z głównych rozważanych scenariuszy jest kradzież na zlecenie, z zamiarem odsprzedaży fentanylu na czarnym rynku.

Fentanyl, stosowany w medycynie do leczenia silnego bólu, jest jednocześnie jednym z najgroźniejszych narkotyków na świecie. Jego nielegalny obrót stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, a przypadki śmiertelnych przedawkowań notowane są na całym świecie.

Pilna narada rządu i zapowiedź inspekcji

W związku z incydentem podsekretarz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Alfredo Mantovano zwołał pilne spotkanie przedstawicieli rządu, resortu zdrowia, Dyrekcji ds. Służb Antynarkotykowych oraz władz regionu Lacjum. Obecni byli także szefowie departamentu ds. polityki przeciwdziałania uzależnieniom.

Jak poinformowały źródła rządowe, zapadła decyzja o przeprowadzeniu inspekcji w szpitalu przez resort zdrowia.