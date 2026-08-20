Wyszła na peron zapalić papierosa. Pociąg odjechał z jej ośmiomiesięcznym dzieckiem

Kobieta natychmiast zwróciła się o pomoc do policji federalnej. Około godziny 1:54 zgłosiła funkcjonariuszom, że jej dzieci jadą same pociągiem w kierunku Stuttgartu.
Policjanci zareagowali błyskawicznie. Skontaktowali się z kierownikiem pociągu oraz z komisariatem policji w Stuttgarcie. Dzięki temu obsługa składu wiedziała, że na pokładzie podróżuje dwójka dzieci bez opiekuna.
Około pół godziny po zgłoszeniu ICE dotarł do celu. O godzinie 2:30 funkcjonariusze na dworcu głównym w Stuttgarcie przejęli opiekę nad dziećmi.
Chwilę później na miejsce dotarła członkini rodziny, która odebrała niemowlę i nastolatka. Oboje byli cali i zdrowi.
Szczęśliwy finał w Stuttgarcie
Do Stuttgartu dotarła następnie także matka dzieci. Nietypowa nocna podróż zakończyła się bez dalszych incydentów.
Jak podkreślają niemieckie media, podobne sytuacje zdarzają się na dworcach i w pociągach dalekobieżnych regularnie - policja federalna co jakiś czas otrzymuje zgłoszenia od pasażerów, którym pociąg odjechał podczas postoju.
Pod koniec lipca niemal identyczna sytuacja zdarzyła się w Bambergu. 38-letni mężczyzna jechał z Monachium do Erfurtu ze swoją roczną córką. Na postoju wysiadł zapalić papierosa i nie zdążył wrócić do składu. Dziewczynka w wózku pojechała dalej sama.