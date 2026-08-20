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Wyszła na peron zapalić papierosa. Pociąg odjechał z jej ośmiomiesięcznym dzieckiem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (17:09)

Krótka przerwa na papierosa na peronie w Mannheim skończyła się nocną akcją niemieckiej policji federalnej. Kobieta nie zdążyła wrócić do pociągu, którym podróżowała z dwójką dzieci. Skład odjechał do Stuttgartu z 13 latkiem oraz 8-miesięcznym dzieckiem na pokładzie. O sprawie informują niemieckie media, powołując się na komunikat Bundespolizei.

Wyszła na peron zapalić papierosa. Pociąg odjechał z jej ośmiomiesięcznym dzieckiem
Dworzec w Mannheim /Shutterstock
  • Matka wysiadła z ICE na dworcu głównym w Mannheim, by zapalić papierosa. Drzwi zamknęły się, zanim wróciła.
  • W pociągu jadącym do Stuttgartu zostały jej dzieci w wieku ośmiu miesięcy i 13 lat.
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Kobieta natychmiast zwróciła się o pomoc do policji federalnej. Około godziny 1:54 zgłosiła funkcjonariuszom, że jej dzieci jadą same pociągiem w kierunku Stuttgartu. 

Policjanci zareagowali błyskawicznie. Skontaktowali się z kierownikiem pociągu oraz z komisariatem policji  w Stuttgarcie. Dzięki temu obsługa składu wiedziała, że na pokładzie podróżuje dwójka dzieci bez opiekuna. 

Około pół godziny po zgłoszeniu ICE dotarł do celu. O godzinie 2:30 funkcjonariusze na dworcu głównym w Stuttgarcie przejęli opiekę nad dziećmi. 

Chwilę później na miejsce dotarła członkini rodziny, która odebrała niemowlę i nastolatka. Oboje byli cali i zdrowi. 

Szczęśliwy finał w Stuttgarcie

Do Stuttgartu dotarła następnie także matka dzieci. Nietypowa nocna podróż zakończyła się bez dalszych incydentów. 

Jak podkreślają niemieckie media, podobne sytuacje zdarzają się na dworcach i w pociągach dalekobieżnych regularnie - policja federalna co jakiś czas otrzymuje zgłoszenia od pasażerów, którym pociąg odjechał podczas postoju. 

Pod koniec lipca niemal identyczna sytuacja zdarzyła się w Bambergu. 38-letni mężczyzna jechał z Monachium do Erfurtu ze swoją roczną córką. Na postoju wysiadł zapalić papierosa i nie zdążył wrócić do składu. Dziewczynka w wózku pojechała dalej sama.


Źródło: RMF24
Tagi: Pociąg Niemcy
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