Wypadek pod japońskim MSZ. Rosyjskie auto dyplomatyczne rozbite

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Na dzisiejszy wypadek w Tokio zwróciły uwagę główne japońskie media. Dwa auta na zderzyły się przed gmachem MSZ Japonii – na prostym, czteropasmowym odcinku. Cztery osoby odniosły obrażenia. Jak podała agencja Kyodo, powołując się na źródła w śledztwie, jeden z samochodów miał rosyjskie dyplomatyczne tablice rejestracyjne. Kierowała nim 30-letnia Rosjanka.

Do wypadku doszło ok. godz. 17.30 czasu lokalnego (10.30 w Polsce) w tokijskiej dzielnicy Kasumigaseki, w której mieszczą się budynki rządowe.

Ze zgłoszenia na numer alarmowy wynikało, że w jednym z pojazdów pękła opona, po czym auto uderzyło w pas rozdzielający jezdnie. Do zderzenia doszło na prostym, czteropasmowym odcinku drogi.

Według wstępnych ustaleń tokijskiej policji auto osobowe uderzyło w wyjeżdżający z terenu MSZ samochód na tablicach dyplomatycznych - podał publiczny nadawca NHK.

Lekkie obrażenia odniosły cztery osoby: kierująca pojazdem dyplomatycznym obywatelka Rosji w wieku ok. 30 lat oraz podróżujący drugim autem trzej mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat; ich obywatelstwa nie podano. Rosjanka jechała sama.

Policja prowadzi śledztwo w celu dokładnego ustalenia okoliczności i przebiegu zdarzenia.