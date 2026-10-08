Wypadek pod japońskim MSZ. Rosyjskie auto dyplomatyczne rozbite

Do wypadku doszło ok. godz. 17.30 czasu lokalnego (10.30 w Polsce) w tokijskiej dzielnicy Kasumigaseki, w której mieszczą się budynki rządowe.
Ze zgłoszenia na numer alarmowy wynikało, że w jednym z pojazdów pękła opona, po czym auto uderzyło w pas rozdzielający jezdnie. Do zderzenia doszło na prostym, czteropasmowym odcinku drogi.
Według wstępnych ustaleń tokijskiej policji auto osobowe uderzyło w wyjeżdżający z terenu MSZ samochód na tablicach dyplomatycznych - podał publiczny nadawca NHK.
Lekkie obrażenia odniosły cztery osoby: kierująca pojazdem dyplomatycznym obywatelka Rosji w wieku ok. 30 lat oraz podróżujący drugim autem trzej mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat; ich obywatelstwa nie podano. Rosjanka jechała sama.
Policja prowadzi śledztwo w celu dokładnego ustalenia okoliczności i przebiegu zdarzenia.