RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Wypadek pod japońskim MSZ. Rosyjskie auto dyplomatyczne rozbite

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 października (14:58)

Na dzisiejszy wypadek w Tokio zwróciły uwagę główne japońskie media. Dwa auta na zderzyły się przed gmachem MSZ Japonii – na prostym, czteropasmowym odcinku. Cztery osoby odniosły obrażenia. Jak podała agencja Kyodo, powołując się na źródła w śledztwie, jeden z samochodów miał rosyjskie dyplomatyczne tablice rejestracyjne. Kierowała nim 30-letnia Rosjanka.

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google
Wypadek pod japońskim MSZ. Rosyjskie auto dyplomatyczne rozbite
Policja w Tokio, zdj. ilustracyjne. /Shutterstock

Do wypadku doszło ok. godz. 17.30 czasu lokalnego (10.30 w Polsce) w tokijskiej dzielnicy Kasumigaseki, w której mieszczą się budynki rządowe. 

Ze zgłoszenia na numer alarmowy wynikało, że w jednym z pojazdów pękła opona, po czym auto uderzyło w pas rozdzielający jezdnie. Do zderzenia doszło na prostym, czteropasmowym odcinku drogi.

Zobacz wpis na X

Według wstępnych ustaleń tokijskiej policji auto osobowe uderzyło w wyjeżdżający z terenu MSZ samochód na tablicach dyplomatycznych - podał publiczny nadawca NHK.

Lekkie obrażenia odniosły cztery osoby: kierująca pojazdem dyplomatycznym obywatelka Rosji w wieku ok. 30 lat oraz podróżujący drugim autem trzej mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat; ich obywatelstwa nie podano. Rosjanka jechała sama. 

Policja prowadzi śledztwo w celu dokładnego ustalenia okoliczności i przebiegu zdarzenia.

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wypadek Japonia

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: