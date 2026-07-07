„Mój żołądek sam siebie zjada”. Miliarder, który chce żyć wiecznie, usłyszał diagnozę

RMF24

Amerykański miliarder Bryan Johnson, znany z tego, że chce żyć wiecznie, ujawnił właśnie, że cierpi na nieuleczalną chorobę autoimmunologiczną. „Mój żołądek sam siebie zjada” – napisał we wpisie na platformie X.

Miliarder, który chciał oszukać śmierć

Bryan Johnson, amerykański przedsiębiorca i miliarder, od lat przyciąga uwagę mediów swoimi nietypowymi metodami walki ze starzeniem. 48-latek, nazywany „człowiekiem, który chce żyć wiecznie”, realizuje projekt „Blueprint”.

Bryan Johnson prowadzi niezwykle zdyscyplinowany tryb życia. Codziennie przyjmuje 54 suplementy diety, je wszystkie posiłki w oknie czasowym między 6:00 a 11:30, a także przestrzega rygorystycznego planu ćwiczeń. W 2023 roku przeszedł nawet sześć transfuzji osocza.

Stosuje rygorystyczną dietę wegańską, spożywa około 1977 kalorii dziennie (zalecana średnia dzienna dawka dla mężczyzn to 2500 kalorii), dobierając jedzenie wyłącznie na podstawie danych biomarkerów, a nie smaku czy preferencji.

Kładzie się spać o 20:30. Jakość jego snu jest monitorowana. Johnson przechodzi też regularnie badania rezonansem magnetycznym i badania USG. Nad jego zdrowiem czuwa około 30 lekarzy.

Przez lata nie wiedział, że jest chory

Johnson przeznacza na swoje zdrowie około 2 milionów dolarów rocznie. Mimo to ostatnio podzielił się złymi informacjami. Na platformie X napisał: „Zła wiadomość nr 1: mam chorobę autoimmunologiczną. Mój żołądek sam siebie zjada”.

Chodzi o autoimmunologiczne zapalenie błony śluzowej żołądka (AIG). Johnson przez lata nie miał świadomości, że jest chory. W wieku 21 lat zdiagnozowano u niego niedoczynność tarczycy, którą skutecznie leczył. Dopiero w maju 2026 roku, po serii zaawansowanych badań i zmianie zespołu medycznego, wykryto u niego AIG.

„Nie wiem, jak długo ją mam. AIG powoduje nieodwracalne uszkodzenia: niedobory żywieniowe, anemię, a na dłuższą metę zwiększone ryzyko raka” – napisał Johnson.

„Spróbuję to rozwiązać”

Johnson nie zamierza się poddawać. Zapowiedział, że będzie dzielić się postępami w walce z chorobą i szukać nowych rozwiązań. „Współczesna medycyna zbyt często skupia się na zarządzaniu chorobą, zamiast na szukaniu lekarstwa. Chcemy to zmienić” – podkreślił.

Obecnie dostępne są jedynie terapie łagodzące objawy. „Spróbuję to rozwiązać. Podzielę się wszystkim” – obiecał.