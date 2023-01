Johnson jest jednym z założycieli Braintree Payment Solutions. W 2013 r. sprzedał swoją firmę za 800 mln dolarów. Jak tłumaczy, styl życia, który prowadził w tamtym czasie doprowadził go do depresji. Miał myśli samobójcze. Dlatego postanowił lepiej poznać, na jakiej zasadzie funkcjonuje jego ciało. Właśnie to zachęciło go 2 lata temu do rozpoczęcia projektu, którego celem jest odmłodzenie organizmu.

Milioner i jego zespół medyczny twierdzą, że w ciągu dwóch lat cofnął swój wiek biologiczny o ponad pięć lat. Według nich, Johnson ma teraz serce 37-latka, skórę 28-latka, a jego płuca mają wydolność 18-latka.

Na czele zespołu, który zajmuje się milionerem, stoi Oliver Zolman, 29-letni lekarz zajmujący się badaniami nad terapiami starzenia.

W ramach Project Blueprint Johnson prowadzi bardzo uregulowany tryb życia. Budzi się o 5 rano. Stosuje bardzo restrykcyjną, wegańską dietę.

Codziennie zjada dokładnie 1977 kalorii. Jak twierdzi, dzięki temu poziom jego tkanki tłuszczowej wynosi od 5 do 6 procent.