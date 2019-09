​Janusz Wojciechowski, polski kandydat na komisarza UE, będzie musiał złożyć dodatkowe wyjaśniania komisji prawnej PE - ustaliła korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Janusz Wojciechowski musi złożyć dodatkowe wyjaśnienia przez komisją prawną PE / Jacek Turczyk / PAP

Wojciechowski jest wśród 8 kandydatów na komisarzy, których - obradująca dzisiaj za zamkniętymi drzwiami - europarlamentarna komisja ds. prawnych, poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia. Komisja sprawdzała deklaracje majątkowe wszystkich kandydatów na komisarzy pod kątem ewentualnego konfliktu interesów.

Przypomnijmy: Europejski Urząd ds. zwalczania Nadużyć finansowych OLAF - prowadzi postępowanie w sprawie rozliczeń kosztów podróży Wojciechowskiego.

Sprawą Wojciechowskiego i tych kandydatów, którzy zostali poproszeni o wyjaśnienia - komisja prawna zajmie się ponownie w przyszłym tygodniu. Wydanie przez komisję prawną zaświadczenia, że nie zachodzi konflikt interesów w stosunku do danego kandydata, jest warunkiem dopuszczenia go do przesłuchania. A przesłuchanie Wojciechowskiego zostało wyznaczone na 1 października.

Jak ustaliła korespondentka RMF FM, komisja prawna nie badała sprawy, którą prowadzi wobec Wojciechowskiego OLAF, gdyż nie ma takich instrumentów. Sprawdzano jedynie deklaracje majątkową i stwierdzono pewne różnice między składanymi przez niego dokumentami.

Jeden z eurodeputowanych, który nie chce ujawnić swojego nazwiska, powiedział, że "deklaracje majątkowe wszystkich, tych których poproszono o dodatkowe wyjaśnienia, były albo niekompletne albo różniły się od poprzednio składanych lub były po prostu - podejrzane". Jak dowiedziała się korespondentka RMF FM dyskusja na komisji była burzliwa i trwała godzinę dłużej niż planowano.