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Londyńskie lotnisko Heathrow zaoferowało darmową terapię indywidualną i całodobową infolinię dla mieszkańców pobliskich osiedli, którzy mogą ucierpieć wskutek planowanej budowy trzeciego pasa startowego - przekazał we wtorek portal Independent.

Stołeczne lotnisko uruchomiło usługę wsparcia zdrowia psychicznego dla mieszkańców, przyznając, że „lata niepewności wokół rozbudowy wywołały niepokój” w lokalnej społeczności.

Będzie rozbudowa popularnego lotniska w Londynie

Właściciel lotniska – Heathrow Airport Limited (HAL) – planuje budowę pasa startowego o długości 3,5 km. Rząd prowadzi obecnie konsultacje w sprawie dwóch opcji: planu przygotowanego przez lotnisko, obejmującego przesunięcie autostrady M25 i wyburzenie 750 domów, oraz alternatywnej propozycji potentata hotelowego Surinera Arory, zakładającą budowę krótszego pasa o długości 2,8 km, który nie wymagałby przesunięcia autostrady.

W liście wysłanym do okolicznych mieszkańców lotnisko poinformowało, że utworzyło dla nich „usługę wsparcia dobrostanu”. Sfinansowana przez lotnisko usługa obejmuje dostęp do całodobowej infolinii, spersonalizowanego poradnictwa, ukierunkowanych indywidualnych sesji terapeutycznych oraz terapii poznawczo-behawioralnej - przekazał Independent. Dostępne są też aplikacje mobilne oraz kursy online, aby mieszkańcy mogli „otrzymywać wsparcie we własnym tempie”.

„Emocjonalna presja”

Usługa ta ma na celu „wsparcie mieszkańców znajdujących się pod emocjonalną presją, która może pojawić się w okresach zmian”.

Jak tłumaczyła Becky Coffin, przedstawicielka Heathrow ds. społeczności i nieruchomości mieszkalnych, firma postanowiła sfinansować mieszkańcom pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, ponieważ zdaje sobie sprawę, że lata niepewności wokół rozbudowy wywołały niepokój lokalnej społeczności. Nadchodzące lata będą dla niektórych niezwykle trudne - przyznała.

Uruchomienie przez lotnisko psychoterapii zirytowało lokalnych aktywistów. Grupa 'No 3rd Runway” (nie dla trzeciego pasa) twierdzi, że dodanie kolejnego pasa startowego zwiększy zanieczyszczenie hałasem, doprowadzi do zniszczenia setek hektarów zieleni i nasili zatłoczenie okolicznych dróg.

W listopadzie ub.r. ministra transportu Heidi Alexander ogłosiła, że opowiada się za budową dłuższego pasa startowego. Szacuje się, że rozbudowa w tym wariancie kosztowałaby ok. 33 mld funtów i pozwoliła lotnisku obsługiwać 736 tys. lotów i 150 mln pasażerów rocznie. Obecnie Heathrow obsługuje blisko 480 tys. lotów i ok. 84 mln pasażerów.