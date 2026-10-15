Wielu nie dawało jej szans. Mała suczka przez miesiąc błąkała się w dziczy

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Luna, 10-letnia suczka rasy Jack Russell terrier, zaginęła podczas rodzinnego wyjazdu do Parku Narodowego Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. Przez ponad miesiąc samotnie walczyła o przetrwanie na terenie pełnym dzikich zwierząt. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, lokalnej społeczności i turystów, historia ta zakończyła się szczęśliwie.

Ucieczka z domku wypoczynkowego

Luna, dziesięcioletnia suczka rasy Jack Russell terrier, zaginęła 10 września podczas rodzinnego wyjazdu do Parku Narodowego Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. Właściciele pozostawili ją w wynajętym domku, gdzie umieścili znak „nie przeszkadzać”.

Najprawdopodobniej jednak przez przypadek ktoś z personelu otworzył drzwi, umożliwiając psu ucieczkę. Przez ponad dwie godziny pracownicy próbowali złapać przestraszoną Lunę, jednak bezskutecznie. Gdy rodzina wróciła, zastała ogromne zamieszanie.

Yellowstone to rozległy teren o powierzchni około 9 tysięcy kilometrów kwadratowych, rozciągający się na pograniczu stanów Wyoming, Montana i Idaho. Park słynie nie tylko z gejzerów i malowniczych krajobrazów, ale także z dzikich zwierząt, takich jak niedźwiedzie grizzly czy wilki. W takich warunkach szanse na przeżycie małego psa wydawały się niewielkie.

Jak przebiegała akcja poszukiwawcza?

Właściciele, zrozpaczeni utratą ukochanego pupila, rozpoczęli poszukiwania. Niestety, początkowo wiele osób uważało, że Luna mogła paść ofiarą drapieżników. Jednak już kilka dni po opuszczeniu parku przez rodzinę pojawiły się pierwsze sygnały, że suczka wciąż żyje.

Widziano ją w różnych częściach Yellowstone – między innymi jak przekracza skrzyżowania, przechadza się po osiedlach pracowniczych, a nawet wchodzi do hoteli przez automatyczne drzwi.

Do akcji poszukiwawczej dołączyła Katie Boucher, wolontariuszka i prezeska Norris Ark Training and Recovery Center w Montanie. Dzięki jej zaangażowaniu oraz pomocy lokalnej społeczności i turystów udało się zebrać kolejne informacje o tym, którędy przemieszczała się Luna. Co ciekawe, suczka wykazywała się niezwykłym instynktem – odwiedzała miejsca, w których wcześniej przebywała z rodziną, szukała schronienia w budynkach i omijała niebezpieczne tereny.

Walka z czasem

Z każdym dniem szanse na odnalezienie Luny malały. Coraz niższa temperatura stanowiła zagrożenie dla małego psa. Katie Boucher podkreślała, że to ostatni tydzień, w którym mogła prowadzić poszukiwania – sezonowy kemping, w którym mieszkała, miał zostać wkrótce zamknięty.

W akcję zaangażowało się wielu mieszkańców oraz pracowników parku. Marie Jaskula, prowadząca jeden ze sklepów w Yellowstone, rozwiesiła ogłoszenia na wszystkich wejściach do parku, prosząc odwiedzających o czujność. Jednak, jak podkreślali wolontariusze, kluczowe było niepodejmowanie prób łapania psa na własną rękę – Luna, wystraszona i zdezorientowana, reagowała ucieczką na każdy kontakt z człowiekiem.

Zapach właścicieli przyciągnął psa

Przełom nastąpił, gdy wolontariusze zastawili specjalną pułapkę, wykorzystując do wabienia nie jedzenie, ale rzeczy należące do rodziny – fragmenty koszulki i poszewki na poduszkę. To właśnie zapach bliskich przyciągnął Lunę do pułapki.

W środę, po ponad miesiącu samotnej walki o przetrwanie, suczka została załapana, a następnie trafiła do weterynarza. Choć była wychudzona, jej ogólny stan oceniono jako dobry.

Dzięki determinacji i współpracy Luna wróciła do domu. Zaangażowanie mieszkańców, turystów oraz wolontariuszy pozwoliło na szczęśliwy finał poszukiwań. Przypadek Luny przypomina, jak ważne jest zachowanie ostrożności, kiedy udajemy się z psem na łono natury, zwłaszcza w rejony, gdzie przyroda ma swoje dzikie oblicze.

Źródło: Associated Press