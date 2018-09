​Papież Franciszek kończy we wtorek czterodniową podróż do krajów bałtyckich, w trakcie której odwiedził Litwę i Łotwę, a rano uda się do Estonii. Podróżuje śladami św. Jana Pawła II, który w republikach bałtyckich był 25 lat temu, na progu ich wolności, po upadku ZSRR.

