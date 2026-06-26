RMF24

Dramatyczne doniesienia z Wenezueli po środowym trzęsieniu ziemi. Na liście zaginionych było w piątek rano ponad 50 tysięcy nazwisk. Relacje tych, którzy przetrwali, są wstrząsające.

Podwójne trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek. Według dotychczasowych oficjalnych danych zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że liczba ta z czasem wzrośnie do dziesiątek tysięcy.

Lotnisko zamknięte. Pomoc nie może dotrzeć

Akcja pomocy humanitarnej jest utrudniona, ponieważ lotnisko międzynarodowe znajduje się w położonym na północ od Caracas stanie La Guaira, który poniósł największe straty. Port lotniczy zamknięto z powodu zniszczeń - przekazała agencja dpa. W La Guaira kataklizmem zostało dotkniętych 70 tys. rodzin - poinformował w czwartek wieczorem minister spraw wewnętrznych Diosdado Cabello.

Nie zostawimy was samych – obiecał Cabello, zapowiadając działania ratunkowe i wsparcie dla mieszkańców kraju w postaci żywności i wody. W centrum stolicy setki osób spędziły noc w parkach, na parkingach i innych otwartych przestrzeniach, obawiając się wstrząsów wtórnych.

Gdzie jest ciężki sprzęt?

Choć wenezuelska telewizja państwowa pokazuje dramatyczne zdjęcia akcji ratunkowych, to początkowo widziano niewiele rządowych ekip poszukiwawczych poza Caracas - zauważyła agencja AP.

Matka trójki dzieci, Dayana Delgado, z którą rozmawiała agencja AP, pytała z rozpaczą, gdzie jest ciężki sprzęt, który obiecały władze. To mieszkańcy przekopują się przez zwalone budynki - powiedziała. Sama szuka swojego ośmioletniego syna.

Cristian Carreno wpatrywał się w swój blok mieszkalny, który niebezpiecznie przechylił się na bok. Straciłem wszystko – powiedział. Boję się, że w środku wciąż są ludzie, którzy nie mogli się wydostać - przyznał.

Brakuje sprzętu służącego do wydobywania ludzi przysypanych gruzami. Słyszymy wołanie kobiety, która mieszkała na 11. piętrze. Rozmawia ze mną. Ale nie mamy narzędzi, nie mamy jak jej pomóc – powiedział agencji AFP Antonio Bermudez.

Głosy ludzi spod ziemi

W sieciach społecznościowych pojawiły się filmy, na których zarejestrowano głosy dochodzące spod ziemi: rozpaczliwe wołanie pogrzebanych żywcem, wołających o pomoc ludzi - przekazała agencja AFP.

Lisbeth Vazquez i jej rodzina szczęśliwie uciekli przez okna, gdy budynek się zapadał. To było przerażające – relacjonowała. Sąsiedzi na niższych piętrach są przysypani, próbujemy ich wydostać. Dani Rizo, inna ocalona mieszkanka budynku, powiedziała, że od środowej nocy słychać głos małej dziewczynki, uwięzionej pod ziemią. Możemy ją wydostać, ale potrzebujemy koparki – błagała.

Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodríguez zaapelowała do firm o udostępnienie ciężkiego sprzętu budowlanego do akcji ratunkowych. W orędziu, wygłoszonym jeszcze w środę wieczorem, zapowiedziała fundusz odbudowy w wysokości 200 mln dolarów.

Podwójne uderzenie

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała, że epicentrum obu trzęsień ziemi znajdowało się w około 170 km na zachód od Caracas. Podwójne uderzenie trzęsień ziemi, w połączeniu z płytkimi ruchami sejsmicznymi, spowodowało, że zniszczenia są tak silne - przekazał agencji AP Marcos Ferreira, geofizyk i badacz z Brazylijskiej Służby Geologicznej.

Urzędnicy ONZ w Wenezueli zaapelowali do rządu o zniesienie ograniczeń w sieciach społecznościowych, by umożliwić ludziom dostęp do informacji potencjalnie ratujących życie. Wkrótce po tym Wenezuelczycy uzyskali dostęp do serwisu X. Strona była blokowana przez poprzedniego prezydenta Nicolasa Maduro od sierpnia 2024 r. W ocenie wielu ekspertów, a także przeciwników rządu miało to utrudnić rozprzestrzenianie się doniesień o sfałszowaniu wyborów prezydenckich.

W wyniku trzęsienia ziemi zginęło co najmniej 235 osób. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwóch Hiszpanów, jeden Portugalczyk, dwóch Brazylijczyków, jeden Włoch i dwóch Chińczyków. Hiszpańskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało w piątek rano, że 80 Hiszpanów uznaje się za zaginionych.